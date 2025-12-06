Hólmbert Aron Friðjónsson skoraði eina mark Gwangju þegar liðið lék til úrslita um bikarmeistaratitilinn í fótbolta í Suður-Kóreu í dag.
Mark Hólmberts dugði til að knýja fram framlengingu en að lokum urðu hann og félagar hans að játa sig sigraða gegn Jeonbuk, 2-1.
Jeonbuk hafði áður tryggt sér sigur í suðurkóresku deildinni á meðan að Gwangju endaði efst í neðri hluta deildarinnar. Það var því ljóst að það yrði við ramman reip að draga fyrir lið Hólmberts en miðað við ummæli á Instagram-síðu félagsins voru stuðningsmenn afar stoltir af frammistöðu liðsins.
Jin-Hyung Lee kom Jeonbuk yfir rétt fyri rhálfleik en Hólmbert jafnaði svo metin á 70. mínútu. Í framlengingunni misstu bæði lið menn af velli með rautt spjald en Seung-Woo Lee skoraði svo sigurmarkið í lok fyrri hluta framlengingarinnar.
Hólmbert, sem er 32 ára, kom til Gwangju í ágúst eftir að hafa áður spilað í Þýskalandi, Noregi, Ítalíu og Danmörku, auk þess að spila hér á landi og fara tvítugur til Celtic í Skotlandi.