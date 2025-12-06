Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea

Sindri Sverrisson skrifar
Cole Palmer kom inn í byrjunarlið Chelsea í dag en það skilaði ekki mörkum að þessu sinni.
Chelsea varð að sætta sig við markalaust jafntefli á útivelli gegn Bournemouth í dag og er því án sigurs í síðustu þremur leikjum sínum í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Bournemouth virtist vera að fá vítaspyrnu snemma leiks en aðstoðardómarinn stöðvaði það og dæmdi réttilega rangstöðu.

Chelsea missti svo Liam Delap meiddan af velli á 31. mínútu og vandræði hans halda því áfram. Hann gæti hafa farið úr axlarlið, eftir að Marcos Senesi lenti á honum í kjölfar hornspyrnu.

Evanilson fékk dauðafæri fyrir Bournemouth skömmu síðar, eftir að skot Semenyo var frábærlega varið, en tókst á einhvern ótrúlegan hátt að klúðra því.

Chelsea hóf hins vegar seinni hálfleikinn af mikið meiri krafti og Alejandro Garnacho átti til að mynda skalla í stöngina á 51. mínútu.

Gestirnir náðu þó ekki að byggja ofan á þetta og varamennirnir Joao Pedro og Estevao breyttu litlu um það.

Chelsea er því líkt og fyrir umferðina átta stigum frá toppliði Arsenal, með 25 stig í 4. sæti og nú fimm stigum á eftir næsta liði, Aston Villa. Bournemouth er hins vegar með 20 stig í 13. sæti.

