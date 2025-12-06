Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea

Chelsea varð að sætta sig við markalaust jafntefli á útivelli gegn Bournemouth í dag og er því án sigurs í síðustu þremur leikjum sínum í röð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Bournemouth virtist vera að fá vítaspyrnu snemma leiks en aðstoðardómarinn stöðvaði það og dæmdi réttilega rangstöðu.
Chelsea missti svo Liam Delap meiddan af velli á 31. mínútu og vandræði hans halda því áfram. Hann gæti hafa farið úr axlarlið, eftir að Marcos Senesi lenti á honum í kjölfar hornspyrnu.
Another injury blow for Liam Delap 🤕He was subbed off in the 31st minute of Chelsea's clash with Bournemouth after Marcos Senesi landed on him awkwardly at a corner ❌ pic.twitter.com/w3wUSa8yfK— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 6, 2025
Evanilson fékk dauðafæri fyrir Bournemouth skömmu síðar, eftir að skot Semenyo var frábærlega varið, en tókst á einhvern ótrúlegan hátt að klúðra því.
Chelsea hóf hins vegar seinni hálfleikinn af mikið meiri krafti og Alejandro Garnacho átti til að mynda skalla í stöngina á 51. mínútu.
Gestirnir náðu þó ekki að byggja ofan á þetta og varamennirnir Joao Pedro og Estevao breyttu litlu um það.
Chelsea er því líkt og fyrir umferðina átta stigum frá toppliði Arsenal, með 25 stig í 4. sæti og nú fimm stigum á eftir næsta liði, Aston Villa. Bournemouth er hins vegar með 20 stig í 13. sæti.