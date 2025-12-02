Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. desember 2025 21:56 Ian Wright og Katie Shanahan voru vel vakandi þegar það leið yfir Lauru Woods (til hægri). Getty/Warren Little/ Nick Potts Sjónvarpskonan Laura Woods hneig niður í beinni útsendingu frá leik Englands og Gana á St. Mary's-leikvanginum í kvöld en kvennalandslið þjóðanna mættust þá í vináttulandsleik sem endaði með 2-0 sigri Englands. Laura Woods var í beinni útsendingu á ITV þegar það leið yfir hana. Sérfræðingarnir Ian Wright og Anita Asante brugðust skjótt við og Wright greip hana þegar hún féll fram fyrir sig. Woods var að stýra umfjöllun stöðvarinnar fyrir leikinn þegar hún virtist falla í yfirlið við hlið vallarins. Útsendingin fór strax í auglýsingahlé og þegar hún hófst aftur hafði samstarfskona hennar, Katie Shanahan, tekið við. Shanahan sagði: „Eins og þið hafið sennilega tekið eftir er hin dásamlega Laura Woods ekki með okkur þar sem hún veiktist skyndilega.“ „En hún er í mjög góðum höndum svo ég hleyp í skarðið með stuttum fyrirvara.“ Unnusti Woods, Adam Collard, birti síðar stöðuuppfærslu á X sem hljóðaði svo: „Það er allt í lagi með Lauru og hún er hjá rétta fólkinu. Takk fyrir allar hlýju kveðjurnar.“ FairPlay to Ian Wright for being alert here🙏Hope Laura Woods is okay🤞 pic.twitter.com/G5rQtC8OD8— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 2, 2025 HM 2027 í Brasilíu Enski boltinn Mest lesið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund Handbolti Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Enski boltinn „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Fótbolti Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fótbolti Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Enski boltinn Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra Handbolti Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun Enski boltinn Fleiri fréttir Börsungar lentu undir og klúðruðu víti en unnu samt Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Newcastle - Tottenham | Sex stiga leikur í norðrinu Algjör Pina fyrir þær þýsku í seinni og Spánn Þjóðadeildarmeistari Trump mætir á HM-dráttinn þar sem fyrstu friðarverðlaunin verða afhent Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun Kláruðu leikinn tveimur sólarhringum eftir að hann hófst FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM Ásakanir um blekkingaleik og þjálfarinn rekinn Heiða frá meisturunum til nýliða í Svíþjóð Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“ Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Þurftu að teipa bikarinn eftir fagnaðarlætin 38 ára gamall Vardy í markastuði í Seríu A Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Siggi Raggi fetar í fótspor Gauja Þórðar Réðust á sína eigin leikmenn Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sjá meira