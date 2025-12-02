Fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg eykst samkvæmt nýrri könnun Maskínu og mælist nú þrjátíu og eitt prósent. Fylgið hefur verið á uppleið síðan í júní þegar það var tuttugu og fimm prósent. Samkvæmt könnuninni er meirihlutinn í borginni fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Reykjavíkurborg en Samfylkingin fylgir á eftir með tuttugu og fimm prósent. Flokkurinn stendur nánast í stað milli kannana en sú síðasta var gerð í ágúst.
Fylgi Viðreisnar dalar úr rúmum fjórtan prósentum í tólf en Miðflokkurinn í borginni er á uppleið, líkt og á landinu öllu. Þrátt fyrir að vera hvorki með borgarfulltrúa né oddvita eykst fylgi flokksins úr sex prósentum í 8,5 prósent.
Fylgi Pírata dalar lítillega og stendur nú í rúmum sex prósentum. Sósíalistar mælast svipaðir og í síðustu könnun, eða með fimm prósent. Þá er Framsókn með 4,4 prósent og Vinstri Græn með 4,2. Fylgi Flokks fólksins dalar áfram og fer niður í tæp þrjú prósent.
Samkvæmt könnuninni mælast flokkarnir í meirihluta borgarstjórnar með samanlagt fjörutíu og fjögurra prósenta fylgi. Það gæti samkvæmt útreikningum fréttastofu skilað þeim níu borgarfulltrúum af tuttugu og þremur.
Könnunin var gerð á dögunum 20. til 26. nóbember og svarendur voru 1.034 talsins.