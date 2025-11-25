Everton komst upp fyrir erkifjendur sína í Liverpool, á markatölu, og jafnaði einnig Manchester United og Tottenham að stigum með mögnuðum 1-0 sigri gegn United á Old Trafford í gær, þegar tólftu umferð ensku úrvalsdeildarinnar lauk. Öll helstu atvikin má sjá á Vísi.
Rauða spjaldið sem Idrissa Gueye fékk snemma leiks vakti auðvitað mesta athygli í leiknum, enda ekki á hverjum degi sem leikmaður er rekinn af velli fyrir að slá liðsfélaga sinn.
Manni færri náðu gestirnir samt að vinna með marki frá Kiernan Dewsbury-Hall því þó að heimamenn ættu nokkrar tilraunir í leiknum dugði engin þeirra til að koma boltanum framhjá Jordan Pickford.
Hér að neðan má sjá öll helstu atvikin úr leiknum.
Sigur Everton var sögulegur því þetta er í fyrsta skipti frá stofnun ensku úrvalsdeildarinnar sem að United tapar leik á Old Trafford, eftir að mótherjinn fær rautt spjald.