Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. nóvember 2025 22:13 Meðal bæjarfélaga sem geta orðið fyrir áhrifum afnámsins er Flateyri. Vísir/Arnar Halldórsson Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga hefur lýst yfir hættuástandi í atvinnumálum á Vestfjörðum. Ástæðan er fyrirhugað afnám línuívilnunar, rækjubóta og skerðinga á byggðakvóta. „Alls eru 176 störf í hættu á Drangsnesi, Flateyri, Hólmavík, Suðureyri, Súðavík og Þingeyri, slíkt samsvarar um 16.242 manna hópuppsögn í Reykjavík,“ stendur í yfirlýsingu frá stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga. Málið varðar mögulegt afnám línuívilnana en Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur ekki gefið út reglugerð um slíkt líkt og venjan er fyrir 1. september þegar veiðitímabilið hefst. Þá hefur ekki heldur komið reglugerð um skel- og rækjubætur og óttast verkalýðsfélagið að um sé að ræða algjört afnám beggja. Verði af afnáminu muni það vera algjört reiðarslag fyrir smærri sjávarbyggðir á Vestfjörðum. Til að mynda sé rekstur heilsársfiskvinnslu á Hólmavík háður óbreyttu kerfi línuívilnunar, óskertum byggðakvóta og uppbótum fyrir rækju og skel. Afnám línuívilnunar hafi helst áhrif á litlar og meðalstórar vinnslur og útgerðir og geti leitt til hópuppsagna í atvinnugreininni víða á Vestfjörðum. „Niðurskurðurinn sem þegar virðist hafa verið ákveðinn mun bitna harðast á atvinnuöryggi fiskverkafólks og sjómanna og eru merki þess þegar farin að gera vart við sig. Ljóst má vera að við óbreytt ástand munu smærri fiskvinnslur í auknum mæli grípa til þess ráðs að loka í enn lengri tíma en áður hefur tíðkast eða jafnvel loka fyrir fullt og allt.“ Stjórnin skorar því á þingmenn Alþingis að verja störf fiskverkafólks með því að tryggja núverandi kerfi línuívilnunar og uppbóta fyrir rækju og skel sem og styrkja byggðakvótann enn frekar. Smábátaeigendur krefjast reglugerðar Verkalýðsfélagið er ekki það fyrsta sem lýsir yfir áhyggjum. Í byrjun október sendi Landssamband smábátaeigenda Eyjólfi bréf þar sem þau fóru á leit að hann gæfi út reglugerð um línuívilnun sem fyrst. „Allt skipulag; boðun starfsfólks til vinnu, innkaup á beitu, línu, önglum og þess sem til þarf tók mið af línuívilnun kæmi til framkvæmda 1. september síðastliðinn eins og undanfarna rúma tvo áratugi. Það eru því gríðarleg vonbrigði að enn hafi ekki verið gefin út reglugerð um heimildir til línuívilnunar í einni einustu þeirra sex tegunda sem hún tekur til. Eins mánaðar biðtími hefur valdið vandræðum og vakið upp spurningar um áframhaldandi rekstraröryggi viðkomandi útgerða,“ segir í bréfinu. Sambandið óttist að verði ekki gefin út reglugerð muni það leiða til forsendubrests á útgerð fjölda báta. Línuívilnun veitir þeim sem veiða með línum heimild til að landa umfram aflmark. Í samtali við mbl í byrjun október sagði Eyjólfur að hann myndi gefa sér frest til áramóta til að íhuga hvað ætti að gera. Sjávarútvegur Mest lesið Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Innlent Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Innlent Svakalegur lax á Snæfellsnesi Innlent Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Innlent Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Innlent Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innlent Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Innlent Símtalið hafi verið ábyrgðarlaust og óraunhæft Innlent Leiðtogi í hreyfingu Charlie Kirk játar kosningasvik Erlent Fleiri fréttir Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Dæmi um að íslenskir áhrifavaldar mæli með fæðingu án aðstoðar Sjúkrahúsið geti ekki sinnt lögbundinni skyldu Lögreglan fylgdist með grunnskólum Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innflutningur á stórhættulegu efni eykst og gremja vegna bílastæða Símtalið hafi verið ábyrgðarlaust og óraunhæft Borgin skaffar lóð fyrir stofnun Ingu Reistu vörðu til minningar um Sigurð Kristófer við slysstað Svakalegur lax á Snæfellsnesi „Við verðum að hafa þetta betur niðurnjörvað“ Pétur hættur sem forstjóri Reykjalundar Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Æ fleiri falla fyrir svikum úr enn fleiri áttum Hópslys í hálkunni og netsvindlarar sækja í sig veðrið Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Mótorkrossiðkun barna sé í uppnámi vegna vörugjalda Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Minnst 49 arnarungar komust á legg í sumar Drónar, buggy- og snjóbíll nýttust við björgun göngufólks Líkamsárásir og grunur um íkveikju í kjallara Allt að átta stiga frost og él á stöku stað Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Morgunblaðinu og mbl ekki ritstýrt „af ráðherrum, þeim til þægðar“ Þrír fluttir með þyrlu en enginn í lífshættu eftir tvo árekstra á Norðvesturlandi Drógu Hildi aftur í land Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Kveikt í Rice Krispies á Borg í Grímsnesi Enn ein úttektin sýnir alvarlega stöðu fatlaðra: „Sláandi" Sjá meira