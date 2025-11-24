Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. nóvember 2025 12:30 Nick Woltemade er dýrasti leikmaður í sögu Newcastle United. getty/Michael Driver Nick Woltemade hefur tekið stór skref á sínum ferli á undanförnum árum. Aron Jóhannsson þekkir til Woltemade og hann hefur komið honum á óvart. Woltemade lét til sín taka þegar Newcastle United sigraði Manchester City, 2-1, á St James' Park í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Þjóðverjinn hávaxni hefur skorað sex mörk fyrir Newcastle síðan hann kom til liðsins frá Stuttgart í haust og þá hefur hann gert fjögur mörk í átta landsleikjum fyrir Þýskaland í ár. Aron kannast við kauða en Woltemade var á mála hjá Bremen á sama tíma og hann. Aron viðurkennir að hann hafi ekki séð fyrir að Woltemade myndi ná jafn langt og hann hefur náð. „Ég gerði það að sjálfsögðu ekki,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni í gær. Klippa: Messan - Aron um Woltemade „Hann var ungur og það vantaði svolítið mikil gæði í hann þá en hann er heldur betur búinn að koma mér og fleirum á óvart. Það er gaman að fylgjast með honum. Þegar þeir keyptu hann á svona háa fjárhæð var hann eiginlega bara búinn að eiga eitt almennilegt tímabil í meistaraflokki en hann er búinn að koma sterkur inn.“ Woltemade skoraði aðeins tvö mörk fyrir Bremen en eftir gott tímabil með Elversberg í þýsku C-deildinni var hann keyptur til Stuttgart þar sem hann gerði góða hluti. Á síðasta tímabili skoraði hann tólf mörk í þýsku úrvalsdeildinni. Woltemade og félagar í Newcastle eru í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fimmtán stig. Næsti deildarleikur þeirra er gegn Everton á laugardaginn en annað kvöld sækir Newcastle Marseille heim í Meistaradeild Evrópu. Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Messan Tengdar fréttir Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Þeir Aron Jóhannsson og Ólafur Kristjánsson fengu það verkefni að gefa sumarkaupum Liverpool einkunn í Sunnudagsmessunni í gær. 24. nóvember 2025 08:01 Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, gekk beint að dómara leiksins, Sam Barrott, eftir að Manchester City tapaði 2-1 fyrir Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. 22. nóvember 2025 22:03 Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Harvey Barnes skoraði bæði mörk Newcastle United í frábærum 2-1 sigri á Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. 22. nóvember 2025 20:04 Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Newcastle vann 2-1 sigur á Manchester City á St. James' Park í frábærum leik í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. 22. nóvember 2025 19:26 Mest lesið Notuðu mynd af röngum manni þegar þeir minntust Jota og bróður hans Fótbolti McGregor rýfur þögnina: Sá eigin dauðdaga og fann guð Sport Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“ Fótbolti Sjáðu stórkostlega hjólhestaspyrnu Ronaldos Fótbolti Hamilton líður ömurlega á versta tímabili ferilsins Formúla 1 Íhugar framtíðina og gæti hafa leikið sinn síðasta leik fyrir Breiðablik Fótbolti Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Enski boltinn Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Enski boltinn Dagskráin í dag: Mikilvægur leikur á Old Trafford Sport Þjálfari sakaði leikmann um að leggja hendur á sig Sport Fleiri fréttir Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Sjá meira