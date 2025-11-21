Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ávarpaði þjóð sína í dag og sagði hana í einhverri erfiðustu stöðu sem þjóðin hefði upplifað. Helstu bandamenn Úkraínumanna reyndu að þvinga þá til að gera slæmt samkomulag við Rússa, sem hefðu reynt að sigra Úkraínu í ellefu ár.
Hann sagði þrýstinginn á Úkraínu mikinn og að þjóðin stæði nú mögulega frammi fyrir þeim valkosti að fórna virðingu sinni eða mögulega missa lykilbandamann.
„Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur, sá erfiðasti, og frekari áhætta,“ er meðal þess sem Selenskí sagði í ávarpi sínu sem hann birti á Telegram.
Er það eftir að fregnir bárust af því að ráðamenn í Bandaríkjunum hefðu gefið til kynna að þeir myndu slíta á flæði upplýsinga og vopna, sem Úkraínumenn og/eða önnur ríki Evrópu hafa keypt af Bandaríkjamönnum, skrifi Selenski ekki fljótt undir friðaráætlun sem skrifuð var af bandarískum og rússneskum erindrekum.
Friðaráætlun þessari hefur verið lýst sem „óskalista“ Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, og inniheldur þó nokkra liði sem Úkraínumenn hafa áður sagt að þeir geti ekki sætt sig við. Þá eru aðrir liðir í friðaráætluninni sem munu reynast ríkjum Evrópu erfiður biti að kyngja.
Í ávarpinu sagði Selenskí að hann myndi leggja til breytingar á friðaráætluninni en hann myndi alls ekki gefa Rússum tilefni til að halda því fram að það væru Úkraínumenn sem vildu ekki koma á friði.
Þá varaði forsetinn við því að næsta vika gæti orðið mjög erfið úkraínsku þjóðinni. Óvinurinn væri ekki sofandi og myndi reyna að nota tækifærið til að veikja Úkraínumenn og reyna að sundra þeim.
„Það verður að taka tillit til hagsmuna ríkisins,“ sagði Selenskí og bætti við að ráðamenn væru ekki að varpa frá sér háværum yfirlýsingum. Þess í stað væru þeir að vinna rólega með Bandaríkjamönnum og öðrum bandamönnum.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, ítrekaði stuðning ríkisstjórnar sinnar við Úkraínumenn í dag. Hann sagði að ráðamenn í Evrópu myndu ræða við ráðamenn í Bandaríkjunum og vísaði einnig til þess að krafa Rússa um að Úkraínumenn gæfu eftir umfangsmikið landsvæði sem Rússar hafa lengi reynt að hernema gengi ekki upp.
Ukraine can count on us. Together with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer, I reaffirmed our full support to @ZelenskyyUa. We will coordinate closely with Europe and the US, whose commitment to Ukraine’s sovereignty we welcome. The contact line must remain the basis for any talks.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 21, 2025
Þá sagði Selenskí í ávarpinu að úkraínska þjóðin hefði ekki gefist upp í febrúar 2022, þegar innrás Rússa hófst, og myndi ekki gera það núna.
„Ég veit að þjóðin er með mér.“
Blaðamaður Financial Times í Úkraínu hefur eftir nánum samstarfsmanni Selenskís að forsetinn hafi ætlað sér að vera hreinskilinn við úkraínsku þjóðina og í raun leita ráða hjá henni.
A senior Ukrainian official close to the president said that in his speech — delivered on Ukraine’s Day of Dignity and Freedom, a national holiday — Zelenskyy was speaking “frankly” to his people and “seeking [a] mandate” from them to guide his next decisions.… https://t.co/kwI4KhYcdR— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 21, 2025
