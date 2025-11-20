Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. nóvember 2025 10:33 Guðmundur Hreiðarsson ásamt Caoimhin Kelleher, markverði írska landsliðsins, eftir frækinn sigur Íra á Ungverjum í undankeppni HM. getty/Stephen McCarthy Þrír þjálfarar mæta til Guðmundar Benediktssonar og Hjálmars Arnar Jóhannssonar í Big Ben í kvöld. Big Ben hefst á sínum hefðbundna tíma í kvöld, klukkan 22:10, á Sýn Sport. Þremenningarnir sem mæta í settið til Gumma Ben og Hjamma eru þeir Arnar Pétursson, Sölvi Geir Ottesen og Guðmundur Hreiðarsson. Arnar er á leið með íslenska kvennalandsliðið í handbolta á HM. Ísland er í riðli með heimaliði Þýskalands, Serbíu og Úrúgvæ. Sölvi er þjálfari Víkings en hann gerði liðið að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari. Guðmundur er svo markvarðaþjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta sem Heimir Hallgrímsson stýrir. Það tryggði sér sæti í umspili um sæti á HM með því að vinna síðustu tvo leiki sína í undankeppninni, 2-0 gegn Portúgal og 2-3 gegn Ungverjalandi þar sem sigurmarkið kom með síðustu spyrnu leiksins. Víða verður komið við í Big Ben í kvöld enda hafa þjálfararnir þrír frá ýmsu að segja. HM kvenna í handbolta 2025 Landslið kvenna í handbolta Besta deild karla Víkingur Reykjavík Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta Big Ben Mest lesið Ólympíufari á lista yfir tíu eftirlýstustu glæpamenn FBI Sport Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Fótbolti Sautján ára íþróttastjarna drepin í loftárás Rússa Sport Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Fótbolti Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma Fótbolti Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk Fótbolti „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Íslenski boltinn Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Fótbolti Thelma Karen til sænsku meistaranna Fótbolti Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Fótbolti Fleiri fréttir Big Ben í kvöld: Arnar Péturs, Sölvi og Gummi Hreiðars gestir ÍTF flytur inn á KSÍ í Laugardalnum Fékk banana í kveðjugjöf í stað blóma „Einstaklega efnilegur leikmaður“ Thelma Karen til sænsku meistaranna Barcelona bað leikmann sinn um að hætta að skora mörk „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Slógu HM-met Íslands en er þetta lítil eyja eða bara útibú frá Hollandi? Kjánaleg skot bíta ekki á Heimi: „Verða að eiga það við sig“ Setti styttu af „hataðasta manni Svíþjóðar“ fyrir utan þjóðarleikvanginn Sjáðu ræðu Niks eftir dramatískan kveðjuleik: „Þetta var fullkominn endir“ Vålerenga fór illa að ráði sínu Uppgjörið: Fortuna - Breiðablik 2-4 (3-4) | Ótrúleg endurkoma Blika Cecilía hélt hreinu en Inter úr leik Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Sjá meira