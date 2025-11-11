Veður

Gul við­vörun á Aust­fjörðum

Viðvörunin tekur gildi klukkan 10 í fyrramálið. Veðurstofan

Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna norðvestan hvassviðris eða storms á Austfjörðum á morgun.

Viðvörunin tekur gildi klukkan 10 á morgun og gildir til klukkan 21 annað kvöld.

Á vef Veðurstofunnar segir að spáð sé norðvestan 18 til 23 metrum á sekúndu sunnantil á svæðinu með hviðum að 30 metrum á sekúndu.

Aðstæður geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.

