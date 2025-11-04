Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 09:00 Cristiano Ronaldo og Lionel Messi heilsast fyrir vináttulandsleik Portúgals og Argentínu. getty/Laurence Griffiths Cristiano Ronaldo kveðst vera betri fótboltamaður en Lionel Messi. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýju viðtali Ronaldos við Piers Morgan. Í fyrsta brotinu sem birtist úr viðtalinu var Ronaldo spurður út í samanburðinn við Messi. Nýverið sagði fyrrverandi samherji Ronaldos hjá Manchester United, Wayne Rooney, að hann teldi Messi standa Portúgalanum framar. Ronaldo er ekki tilbúinn að kvitta upp á það. „Ég er ekki sammála. Ég vil ekki vera hógvær,“ sagði hinn fertugi Ronaldo sem leikur með Al Nassr í Sádi-Arabíu. Síðustu tæpa tvo áratugina hafa Ronaldo og Messi ítrekað verið bornir saman. Þeir voru lengi mótherjar á Spáni þegar Ronaldo lék með Real Madrid og Messi með Barcelona. Ronaldo, sem er markahæsti landsliðsmaður sögunnar, hefur fimm sinnum unnið Gullboltann en Messi átta sinnum. Ronaldo og Messi munu að öllum líkindum spila á HM næsta sumar en þeir verða þá fyrstu leikmennirnir til að taka þátt á sex heimsmeistaramótum. Messi vann HM fyrir þremur árum en Ronaldo varð Evrópumeistari með Portúgal 2016. Fótbolti Sádiarabíski boltinn Mest lesið Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Alfreð klæddist kvennatreyjunni á leiknum við Ísland Handbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Meistaradeildinni Sport Söguleg byrjun OKC á tímabilinu Körfubolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Segir Wirtz enn vera að venjast leikjaálaginu Spence og van de Ven báðust afsökunar Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Leitin heldur áfram og Lúðvík leysir af Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ Lygilega jafnt á toppnum eftir sigur AC Milan „Haaland er þetta góður“ Spánarmeistararnir halda í við toppliðið „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Hermann tekinn við Val Viðar Ari lagði upp tvö í Íslendingaslag Sjá meira