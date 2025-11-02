„Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 2. nóvember 2025 22:31 Haaland hefur nú skorað 17 mörk í 13 leikjum í öllum keppnum. Marc Atkins/Getty Images Hinn markaóði Erling Haaland skoraði tvö þegar Manchester City kom sér upp í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 3-1 sigri á Bournemouth. „Mikilvægur sigur. Mikilvægt að snúa til baka eftir að tapa á útivelli síðast,“ sagði sá norski en Man City tapaði fyrir Aston Villa í síðustu umferð. Næstu þrír leikir liðsins eru gegn Borussia Dortmund, Liverpool og Newcastle United. „Ég reyndi að hjálpa liðinu með því að sinna minni vinnu. Það er gott að ná í sigur. Nú eru tveir mikilvægir leikir framundan svo við þurfum að halda einbeitingu.“ „Ég skoraði ekki í síðasta leik. Ég reyni að hjálpa liðinu mínu að ná í sigur, það er markmið mitt. Sama hvort það sé með að skora mörk eða vinna einvígi, það skiptir ekki máli. Ég vill hjálpa liðinu að verða betra, það er vinnan mín.“ Að endingu var framherjinn spurður út í það að vera tekinn af velli eftir að skora tvö og fá því ekki möguleika á þrennunni. „Það voru örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir.“ Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Kærastan tók eftir því að eitthvað var að Handbolti Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Enski boltinn Uppgjörið: Þýskaland - Ísland 29-31 | Svöruðu skellinum með frábærum sigri Handbolti Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Fótbolti „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Íslenski boltinn Liverpool loks á sigurbraut á ný Enski boltinn Amad bjargaði stigi fyrir United Enski boltinn Alfreð hissa: Veit að Íslendingar geta mun betur Handbolti Gjöf frá mömmu vatt rækilega upp á sig Sport Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Enski boltinn Fleiri fréttir „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Sjá meira