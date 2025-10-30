Búast má við miklum umferðartöfum á höfuðborgarsvæðinu í dag, og strætisvagnar eru víða ekki á tíma. Gular viðvaranir eru í kortunum og veðurfræðingur á von á mikilli hálku á morgun, þegar snjó tekur að leysa. Vésteinn Örn Pétursson.
Gular viðvaranir taka gildi ein af annarri á morgun í flestum landshlutum, frá austri til vesturs, vegna hvassviðris eða storms, en á Austfjörðum má búast við miklum leysingum, auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum vegna hækkandi hitastigs. Viðvaranir ná ekki til norðausturlands, suðausturlands eða höfuðborgarsvæðisins.
Enn er þó slæm færð víða á höfuðborgarsvæðinu, en Vegagerðin vekur athygli á að umferð þar gangi hægt og búast megi við töfum. Í stuttri tilkynningu á vef Strætó segir að búast megi við miklum seinkunum í dag á öllu höfuðborgarsvæðinu, og eru farþegar beðnir um að fylgjast með staðsetningu vagna á rauntímakorti. Fréttastofu hafa borist ábendingar um að strætisvagnar fari hægt yfir, og séu sumir hverjir yfirfullir af farþegum.
Veðurfræðingur segir að heilt yfir sé að hlýna.
„Það gerir það aðallega í nótt og fyrramálið og það hlýnar dálítið ákveðið,“ segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Þó muni ekki rigna á höfuðborgarsvæðinu.
„Þannig að við fáum ekki vætu ofan í allan þennan snjó, en hann er auðleystur og fer af stað, þannig að það verður dálitill vatnsægi í nótt og fyrramálið. Svo er bara svo mikill klakabunki á vegum og þetta verður allt saman stórvarasamt í fyrramálið, að keyra á þessu. Eftir frostið í nótt þá er þetta orðið samfast við götur og vegina, þannig að menn þurfa að huga vel að því hvað þeir ætla að gera í fyrramálið.“
Hláka verði raunar um allt land, en víðast hvar á landinu hafi snjóað, sem er óvenjulegt fyrir lok október. Von sé á að snjórinn verði horfinn á einhverjum svæðum um helgina.
„Við fáum að minnsta kosti þrjá væna daga með þokkalegum hita, fimm til sex stiga hita á láglendi og blástur með.“
Það sé einkar heppilegt að ekki sé von á rigningu á suðvesturhorninu.
„Ég býð ekki í þetta ef það væri að gera sunnanátt og miklar rigningar eins og stundum gerir á þessum árstíma, ofan í allan þennan snjó. Þannig að við sleppum vel hvað það varðar,“ segir Einar.