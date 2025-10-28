Snjó kyngir niður á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í vetur og gular viðvaranir vegna snjókomunnar taka gildi síðar í dag. Snjóað hefur frá því í gærkvöldi á suðvesturhorninu og er nokkurra sentímetra snjólag yfir öllu.
Mokstur gatna er víða hafin en umferð þung. Gular veðurviðvaranir taka gildi á milli 14 og 16 í dag á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og Faxaflóa. Færð gæti orðið erfiðari eftir því sem líður á daginn. Veðurfræðingur segir að snjókoman eigi að aukast þegar líður á daginn.
Hefur veðrið áhrif á þig? Hvernig? Sendu okkur ábendingu og myndir á ritstjorn@visir.is eða sem Fréttaskot hér.
Fréttastofa fylgist með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.