Gular viðvaranir vegna snjókomunnar suðvestantil Atli Ísleifsson skrifar 27. október 2025 09:58 Veðrið getur valdið samgöngutruflunum til dæmis á Hellisheiði og í Þrengslum. Veðurstofan Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna snjókomunnar sem von er á suðvestantil á landinu á morgun. Viðvaranirnar ná yfir höfuðborgarsvæðið, Faxaflóa og Suðurland og taka þær gildi klukkan 18 á morgun og gilda til hádegis á miðvikudag. Líkur eru talsverðri eða mikilli snjókomu eða slyddu og má reikna með lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum, einkum vestantil. Veðrið getur valdið samgöngutruflunum til dæmis á Hellisheiði og í Þrengslum. Haraldur Ólafsson veðurfræðingur sagði í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi að íbúar á höfuðborgarsvæðinu gætu þurft að moka sig út úr innkeyrslum á þriðjudaginn. Útlit sé fyrir einhverja mestu októbersnjókomu sem sögur fara af, reynist reikningarnir réttir. Veður Tengdar fréttir Allt að þriggja tíma bið í dekkjaskipti Löng röð er að Gúmmívinnustofunni í Skipholti til að komast í dekkjaskipti. Norbert, starfsmaður verkstæðisins, segir líklega um þriggja klukkustunda bið. Hann segir mjög mikið hafa verið að gera í síðustu viku en ekki eins og í dag. 27. október 2025 08:47 Um sautján stiga frost í Skagafirði í nótt Útlit er fyrir norðaustan golu eða kalda í dag þar sem verður skýjað með köflum og sums staðar dálítil él. 27. október 2025 07:03 Útlit fyrir mestu snjókomu í október í manna minnum Haraldur Ólafsson veðurfræðingur segir að íbúar á höfuðborgarsvæðinu þurfi hugsanlega að moka sig út úr innkeyrslum á þriðjudaginn. Útlit sé fyrir einhverja mestu októbersnjókomu sem sögur fara af, reynist reikningarnir réttir. 26. október 2025 20:38