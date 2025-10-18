Hægviðri og þokusúld framan af degi Jón Ísak Ragnarsson skrifar 18. október 2025 08:02 Í dag verður skýjað og dálítil súld á vestanverðu landinu framan af degi. Í dag verður hæg suðvestlæg eða breytileg átt, en minnkandi suðvestanátt norðvestantil. Skýjað og víða dálítil súld á vestanverðu landinu en yfirleitt léttskýjað eystra. Gengur í norðan og norðaustan 5-13 seinnipartinn með dálítilli vætu, en léttir til á Suðvesturlandi.Hægari austlæg átt á morgun og skúrir eða él norðan og austantil, en annars skýjað að mestu. Hiti 4 til 10 stig í dag, en kólnar í kvöld, hiti 1 til 7 stig á morgun. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að hægviðri verði í dag og víða þokusúld en áfram bjart austanlands. „Þegar líður á daginn gengur í norðan og norðaustan 5-13 m/s og þykknar upp með dálítilli rigningu norðantil en birtir til syðra. Hiti 5 til 10 stig framan af degi en kólnar svo. Útlit fyrir svala norðaustanátt með éljum norðaustantil en skúrum við suðurströndina á sunnudag. Svo er útlit fyrir að kólni enn frekar dagana þar á eftir.“ Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Austan og norðaustan 3-13 m/s, hvassast suðaustanlands. Skýjað að mestu, dálítil væta á stöku stað og lítilsháttar él norðaustantil. Hiti 1 til 7 stig.Á mánudag:Norðaustan 5-15 m/s, hvassast á norðvestanverðu landinu. Snjókoma eða él fyrir norðan, en slydda eða rigning suðvestantil og snjókoma á heiðum. Lengst af þurrt á Suðausturlandi. Kólnandi veður.Á þriðjudag:Norðaustan 8-13, él og hiti um frostmark. Léttir til sunnan- og vestanlands og hiti að 4 stigum að deginum.Á miðvikudag:Norðlæg átt og víða bjart, en skýjað og lítilsháttar él fyrir norðan. Hiti um og undir frostmarki.Á fimmtudag og föstudag:Útlit fyrir norðlæga eða breytilega átt og þurrt að kalla, en að mestu bjart sunnantil. Frost 0 til 5 stig yfir daginn Veður Mest lesið Bubbi sendir út neyðarkall Innlent Fréttamaður Ríkisútvarpsins sakaður um áreitni Innlent Varðhaldsstöð þar sem vista megi hælisleitendur og börn lengur en grunaða glæpamenn Innlent Andrés prins afsalar sér öllum titlum í kjölfar ásakana Erlent Vill skoða að lengja fæðingarorlof Innlent Allt stefnir í verkfall flugumferðarstjóra á sunnudag Innlent Ár frá morðtilrauninni: „Reyndi að drepa mig og það var eins og að drekka vatn fyrir hann“ Innlent Skilji áhyggjurnar Innlent Misskilningur að flugvélin hafi breytt um stefnu vegna veðurs Innlent Fella niður vörugjöld á vistvæna bíla en hækka á aðra Innlent Fleiri fréttir Hæg breytileg átt og dálítil væta Vindur fyrir norðan og rigning og þokusúld vestanlands Dálítil væta og hiti að átján stigum Tuttugu stig á nokkrum stöðum Allt að 18 stig í dag Allt að átján stig fyrir austan á morgun Vindur fer smá saman minnkandi Fer að rigna og bætir í vind Smávægileg útköll vegna óveðursins Urðu fyrir sjóskvettu í beinni Spá mikilli ölduhæð við Faxaflóa í vestan hvassviðri Sjór geti gengið á land í Faxaflóa á morgun Gular viðvaranir vegna vestanstorms Dregur úr vindi og úrkomu þegar líður á daginn Hægur vindur og skúrir eða slydduél Lægð á Grænlandshafi stjórni veðrinu þennan daginn Sleppum ekki alveg við leiðindi Gular viðvaranir og allt að 45 metrar á sekúndu í hviðum Hægviðri og víða bjart Skúrir og áfram milt í veðri Suðlægar áttir og úrkoma í flestum landshlutum Sunnan strekkingur og vætusamt Allhvass vindur sunnan- og vestanlands og rigning Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Von á mesta vindinum í marga mánuði Búast við auknu álagi á fráveitu vegna mikillar úrkomu Röð lægða með hefðbundnu haustveðri Lægðagangur næstu daga býður upp á sígilt haustveður Strekkingsvindur og fremur vætusamt næstu daga Vaxandi vindur þegar líður á daginn Sjá meira