Kólnar í veðri næstu daga

Búast má við kólnandi veðri næstu daga en í dag verður skýjað og lítilsháttar skúrir eða él. Hiti 1 til 7 stig.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hæð yfir Grænlandi beini til okkar norðlægri átt með fremur köldu veðri næstu daga.
Í dag má búast við lítilsháttar skúrum eða éljum í flestum landshlutum. Vindurinn verður yfirleitt á bilinu 5-10 m/s og ætti því ekki að verða til trafala.
Á morgun, mánudag er spáð norðaustan strekkingi norðvestantil á landinu, en hægari vindi annars staðar. Rigning eða slydda suðvestanlands og snjókoma á heiðum, en dálítil él á Norður- og Austurlandi. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn.
Á þriðjudag:Norðan og norðaustan 8-15 m/s og él, en léttir til sunnan- og suðvestanlands. Hiti kringum frostmark, en vægt frost í innsveitum.Á miðvikudag:Norðan 10-18, hvassast suðaustantil. Slydda eða snjókoma austanlands, annars él en þurrt að kalla á suðvestanverðu landinu. Hiti breytist lítið.Á fimmtudag:Minnkandi norðanátt, styttir upp fyrir norðan og austan og léttir til á Suður- og Vesturlandi. Frost 0 til 5 stig yfir daginn.Á föstudag:Norðlæg eða breytileg átt og sums staðar dálítil él. Áfram kalt í veðri.Á laugardag (fyrsti vetrardagur):Breytileg átt, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt.