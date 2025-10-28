Snjó kyngir niður á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í vetur og gular viðvaranir vegna snjókomunnar taka gildi síðar í dag. Birgir Örn Höskuldsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að snjóað hafi síðan í gærkvöldi á suðvesturhorninu og nokkurra sentímetra snjólag liggi nú yfir.
„En núna þegar líður á daginn á hún að færast í aukana. Í kvöld og mögulega fram í fyrramálið gæti orðið nokkuð mikil snjókoma staðbundið einhvers staðar á Reykjanesskaga og það þarf eiginlega bara að koma í ljós hvort það hitti á höfuðborgarsvæðið eða ekki. Þess vegna erum við með viðvaranir sem taka gildi síðdegis,“ segir Birgir.
Snjókoman og langmesta úrkoman sé bundin við suðvesturhornið, þó eitthvað sé um él í öðrum landshlutum.
Er þetta óvenjulega mikið?
„Já, ég myndi segja að miðað við þessa spá og hvernig þetta er búið að vera að þróast. Þetta er sérstaklega óvenjulegt fyrir október og ef það hittir þannig á verður þetta bara óvenjulega mikill snjór sama hvaða mælikvarða maður notar. En að minnsta kosti mikið miðað við október.“
Ætti fólk að hafa eitthvað í huga fyrir daginn?
„Það er enginn vindur með þessu þannig þetta er ekkert óveður en hins vegar er snjór á götunum og það má búast við að umferðin verði býsna hæg í morgunsárið og það gæti orðið þung færð bara í dag,“ segir Birgir.