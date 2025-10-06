Dálítil lægð á Grænlandshafi stjórnar veðrinu á landinu í dag og verður áttin því suðvestlæg eða breytileg. Gera má ráð fyrir fremur hægum vindi og skúrum eða slydduéljum, en yfirleitt þurrt austanlands.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði á bilinu þrjú til tíu stig að deginum og mildast fyrir austan.
„Vestan 5-13 m/s á morgun og víða skúrir eða él, en bjart að mestu suðaustantil. Styttir smám saman upp seinnipartinn. Heldur kólnandi veður.
Á miðvikudag gengur svo í allhvassa eða hvassa vestanátt með rigningu, og síðar skúrum eða slydduéljum. Samkvæmt nýjustu spám gæti slegið í storm við suðurströndina þegar líður á daginn og eru ferðalangar hvattir til að fylgjast með veðurspám,“ segir í tilkynningunni.
Á þriðjudag: Vestan 5-13 m/s og skúrir eða él, en þurrt suðaustantil. Suðlægari síðdegis og yfirleitt úrkomulítið. Hiti 2 til 8 stig, mildast á Suðausturlandi.
Á miðvikudag: Gengur í vestan 13-23, hvassast sunnantil. Víða rigning, en skúrir eða slydduél eftir hádegi og styttir upp um landið suðaustanvert. Hiti 3 til 9 stig.
Á fimmtudag: Snýst í suðvestan 8-15. Bjart með köflum, en fer að rigna sunnan- og vestanlands síðdegis. Heldur hlýnandi.
Á föstudag: Suðvestanátt og súld eða rigning, en úrkomulítið á Suðaustur- og Austurlandi. Milt í veðri.
Á laugardag og sunnudag: Hlý suðlæg átt og súld eða dálítil rigning, en þurrt að mestu á Norður- og Austurlandi.