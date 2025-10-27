Útlit er fyrir norðaustan golu eða kalda í dag þar sem verður skýjað með köflum og sums staðar dálítil él.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði austan strekkingur syðst á landinu með slyddu á þeim slóðum.
„Það var kalt á landinu í nótt og kaldast í Skagafirði. Þar mældist 16,8 stiga frost á Löngumýri og 15,4 stiga frost á Sauðárkróksflugvelli. Þar á eftir mældist 13,7 stiga frost við Mývatn. Í dag verður hitinn á sunnanverðu landinu kringum frostmark, en kaldara fyrir norðan, frost víða á bilinu 1 til 7 stig þar.
Á morgun er austlæg átt 5-13 m/s í kortunum og líkur á snjókomu með köflum á Suður- og Vesturlandi. Hægari vindur og yfirleitt þurrt í öðrum landshlutum. Hiti breytist lítið,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Breytileg átt 3-10 m/s. Dálítil él á norðanverðu landinu og líkur á snjókomu við suðvesturströndina. Þurrt veður annars staðar. Frost 0 til 8 stig, mest í innsveitum norðaustanlands.
Á miðvikudag: Norðlæg eða breytileg átt 5-13. Snjókoma með köflum á sunnanverðu landinu, en él norðantil. Áfram kalt í veðri.
Á fimmtudag: Fremur hæg breytileg átt og bjart með köflum, en líkur á éljum, einkum við ströndina. Frost 1 til 10 stig, mest inn til landsins.
Á föstudag: Hvöss austanátt með slyddu eða rigningu, talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 2 til 8 stig.
Á laugardag og sunnudag: Stíf austlæg átt og vætusamt, einkum um landið suðaustanvert. Hiti 4 til 10 stig.