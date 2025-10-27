Mildari spá í kortunum

Útlit er fyrir mildara veðri á morgun en spáð var fyrir í gær að sögn veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands. Gular veðurviðvaranir hafa samt sem áður verið gefnar út þar sem varað er við versnandi akstursskilyrðum.
„Nú er útlit fyrir aðeins öðruvísi spá miðað við hvernig þetta leit út í gær. Þetta eru frekar óvenjulegar aðstæður hjá okkur, við erum með þennan kalda loftmassa yfir tiltölulega hlýju hafi. Þá myndast til dæmis eins og núna smálægðir og það hefur verið óvissa um hvenær og þá hvar skil lægðarinnar, og þar af leiðandi úrkomusvæði lægðarinnar, muni ganga inn á land,“ segir Hera Guðlaugsdóttir sem ræddi veðurspánna í Reykjavík síðdegis í dag.
„Það hefur líka verið óvissa um úrkomutegundina en eins og þetta lítur út núna samkvæmt nýjustu líkanakeyrslum hjá okkur þá virðist hún ætla að ganga á land annað kvöld, fyrst vestanlands, það er að segja á sunnanverðu Snæfellsnesi. Hún er ekkert að ganga yfir höfuðborgarsvæðið fyrr en aðfaranótt miðvikudagsins og ákefðin er ekki eins mikil og hún leit út í fyrstu.“
Í kvöldfréttum Sýnar í gær sagði Haraldur Ólafsson veðurfræðingur að fólk þyrfti jafnvel að moka sig út úr innkeyrslum á þriðjudaginn. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu virðast hafa tekið orðum hans alvarlega þar sem gríðarlangar raðir hafa myndast fyrir utan dekkjaverkstæði borgarinnar af óþreyjufullum ökumönnum sem vilja skipta um dekk.
Hera segir að ekki sé búist við eins mikilli úrkomu og útlit var fyrir í gær.
„Þá leit hún út fyrir að vera talsvert meiri en hún lítur út fyrir núna. Óvissan er ennþá talsverð þannig að við gáfum út gula veðurviðvörun fyrir Faxaflóa, höfuðborgarsvæðið og Suðurland og þær taka gildi klukkan sex annað kvöld.“
Á heimasíðu Veðurstofu Íslands segir að á þessum svæðum séu líkur á snjókomu eða slyddu, staðbundin talsverð eða mikil úrkoma með lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Á Suðurlandi getur úrkoman valdið samgöngutruflunum til dæmis á Hellisheiði og í Þrengslum. Á höfuðborgarsvæðinu gæti þá frekar verið um slyddu að ræða í stað snjókomu.
„Samkvæmt þessum skýrslum sem við erum að skoða núna þá lítur það út fyrir að skella á höfuðborgarsvæðið aðfaranótt miðvikudagsins, mögulega fyrr á Vesturland og Snæfellsnes,“ segir Hera.
Hún segir starfsfólk Veðurstofunnar auðvitað fylgjast með nýjustu vendingum og uppfæra veðurviðvaranir í samræmi við það.