Donald Trump Bandaríkjaforseti og Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japan, hafa undirritað samkomulag um fágæta málma og önnur steinefni.
Trump og Takaichi funduðu í morgun en fyrir fundinn sagðist síðarnefnda vilja stuðla að „gullöld“ í samskiptum Japan og Bandaríkjanna, til að efla ríkin og auka velsæld.
Þess má geta að Trump hefur sjálfur ítrekað talað um „gullöld“ í Bandaríkjunum eftir að hann tók aftur við forsetaembættinu.
Ofangreint samkomulag er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að stjórnvöld í Kína hafa þrengt reglur um útflutning fágætra málma. Kínverjar og Bandaríkjamenn hafa skipst á skotum í tollastríði síðustu misseri.
Trump mun funda með Xi Jinping, forseta Kína, í Suður-Kóreu seinna í vikunni.
Takaichi þakkaði Trump í morgun fyrir framlag sitt í þágu friðar á Gasa og á milli Taílands og Kambódíu. Bæði minntust Shinzo Abe, fyrrverandi forsætisráðherra Japan, sem ráðinn var af dögum árið 2022.
Trump sagði Abe hafa verið „góðan vin“.
Efst á dagskránni í dag eru viðræður um viðskipti og öryggismál en Japanir hafa heitið því að auka innflutning á vörum frá Bandaríkjunum gegn lækkun tolla á japanskar vörur.