Miklar tafir eru enn á stóru umferðaræðunum til Reykjavíkur vegna umferðaróhappa og ökutækja sem eru á sumardekkjum. Viðbragðsaðilar eru í mikilli hættu þegar þeir eru að reyna að aðstoða ökumenn sem eiga í erfiðleikum vegna þess að ökumenn aka ekki varlega í þessari færð.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem send var á fjölmiðla vegna ástandsins í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu eftir snjókomu næturinnar.
Þar ítrekar lögregla fyrri beiðni til eiganda ökutækja á sumarhjólbörðum um að fara ekki út í umferðina. Vanbúin ökutæki valda mestu þeim töfum sem eru í umferðinni núna.
„Viðbragðsaðilar eru í mikilli hættu þegar þeir eru að reyna að aðstoða ökumenn sem eiga í erfiðleikum vegna þess að ökumenn aka ekki varlega í þessari færð.
Lögregla ítrekar til ökumanna um að sýna þolinmæði og tillitsemi í umferðinni meðan þetta ástand varir,“ segir í tilkynningunni.
Snjó kyngir niður á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í vetur og gular viðvaranir vegna snjókomunnar taka gildi síðar í dag. Snjóað hefur frá því í gærkvöldi á suðvesturhorninu og er nokkurra sentímetra snjólag yfir öllu.