Ráðgjafinn ráðinn í tímabundið starf eftir dýra skreppitúra Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. október 2025 22:46 Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Embætti ríkislögreglustjóra hefur ráðið Þórunni Óðinsdóttir, eiganda Intra ráðgjöf, tímabundið í fullt starf samkvæmt tilkynningu. Fréttirnar koma í kjölfar umfjöllunar um að fyrirtæki Þórunnar hefði fengið hátt í tvö hundruð milljónir króna á átta árum greiddar fyrir ráðgjöf sína, en ráðgjöfin fólst meðal annars í skreppitúrum í Jysk. Tilkynningin kemur í kjölfar fregna um að embætti Ríkislögreglustjóra, undir stjórn Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur, hafi greitt ráðgjafarfyrirtæki alls 160 milljónir króna, með virðisaukaskatti, fyrir þjónustu þess. Meðal þess sem Þórunn Óðinsdóttir, eigandi Intra ráðgjöf, gerði var að skreppa í Jysk til að versla inn fyrir nýtt húsnæði embættisins vegna myglu. Fyrir verslunarferðina fékk hún greiddar um 36 þúsund krónur á tímann líkt og RÚV greinir frá. Embætti ríkislögreglustjóra gefur upp í tilkynningunni að heildarviðskipti við félag Þórunnar, án virðisaukaskatts árin 2020 til júní 2025, hafi verið 130.449.463 krónur. Vert er að taka fram að embættið fær virðisaukaskattinn endurgreiddan. Í svari þeirra eru ekki teknar fram þær þrjátíu milljónir sem fyrirtæki Þórunnar fékk greiddar frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu á meðan Sigríður Björk gegndi embættinu. Fyrirtækið Intra ráðgjöf, í eigu Þórunnar Óðinsdóttur, var upphaflega fengið til að vinna með embættinu tímabundið árið 2020 vegna breytinga á stjórnskipulagi embættisins segir í tilkynningu frá embætti Ríkislögreglustjóra. Þórunn hafi verið fengin til að aðstoða við breytingar á skipuriti, skipulagi, stefnu og vinnulagi embættisins í heild. Í framhaldi hafði Intra ásamt KPMG unnið að mótun nýrrar stefnu sem tekin var í gildi 1. desember 2021. „Félagið vann áfram með ríkislögreglustjóra árið 2022 vegna færslu nýrra verkefna til embættisins en einnig verkefnastýrði félagið endurskoðun húsnæðismála embættisins og innleiðingu á nýju skipuriti sem samþykkt var í maí 2023,“ segir í tilkynningunni. „Ástæða þess að ytri aðili var fenginn til að stýra þessum ákveðnu umbótaverkefnum var meðal annars mikið vinnuálag hjá embættinu vegna stórra verkefna eins og leiðtogafundar Evrópuráðsins og miklum önnum í almannavarnaverkefnum.“ Hefði verið eðlilegast að fara í útboð Eftir að mygla kom upp í húsnæði embættisins sem var þá við Skúlagötu, og síðar í Skógarhlíð, var Intra ráðin aftur til að verkefnastýra flutningunum. Félagið hafi verið valið vegna þekkingar þess á starfseminni auk þess að skammur fyrirvari var á flutningunum í bráðabirgðahúsnæði. „Ljóst er að það var ekki góð ráðstöfun að félagið hafi sinnt búðarferðum og annarri vinnu við að innrétta tímabundið húsnæði embættisins. Ákvarðanir um innkaup hjá Jysk (áður Rúmfatalagerinn) voru hins vegar teknar af starfsmönnum embættisins og byggðu á hagkvæmum verðum,“ stendur í tilkynningunni og tekið fram að öll verkefni sem Þórunn sinnti hafi verið unnin samkvæmt tímaskýrslum. Þórunn rukkaði tímakaup fyrir að fara í Jysk verslanir auk þess sem hún pantaði ýmsan húsbúnað fyrir skrifstofurnar og íhugaði uppsetningu á píluspjaldi. Vert er að taka fram að eiginmaður Þórunnar er Þórarinn Ingi Ólafsson, forstjóri móðurfélags og stjórnarformaður Jysk á Íslandi. Ástæðan fyrir að ekki var farið í útboð var þar sem ekki lá fyrir að verkefnin yrðu til lengri tíma og ekki hafi rammasamningur verið til staðar fyrir slíka vinnu hjá ríkinu. „Eðlilegast hefði þó verið að fara í verðfyrirspurnir og/eða í örútboð strax í upphafi. Ríkislögreglustjóri harmar að svo hafi ekki verið gert.“ Því var Þórunn Óðinsdóttir nýverið ráðin tímabundið í fullt starf sem hagkvæm ráðstöfun. Ekki liggur fyrir hvenær Þórunn var formlega ráðin til starfa og hvenær embættinu varð kunnugt um umfjöllun Ríkisútvarpsins. 