Heitavatnslaust á Suðurnesjum og rafmagnslaust víða um land Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. október 2025 21:59 Ragmagnslínur á Reykjanesi. Á Suðurnesjum er víðast hvar heitavatnslaust sem stendur og rafmagnslaust er víða um land, meðal annars í Grindavík. Vísir/Vilhelm Heitavatnslaust er víða á Suðurnesjum eins og stendur eftir að dælustöð fyrir heita vatnið sló út vegna rafmagnstruflunar. Truflunin varð þegar tenging HS Veitna við Landsnet sló út nú í kvöld sem jafnframt hefur valdið rafmagnsleysi í Grindavík. Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti er um að ræða stóra truflun í landskerfinu sem veldur rafmagnskerfi víða um land. Vestrfirði eru á varaafli. Þetta kemur fram í færslu frá HS Veitum á Facebook en heitavatnsleysið á við í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, á Keflavíkurflugvelli og í Vogum. Unnið sé að því að koma dælustöðinni aftur í gang og þess vænst að í framhaldinu muni heita vatnið aftur koma á hjá öllum notendum svæðisins sem bilunin hefur áhrif á. Í stuttri tilkynningu á vef Landsnets segir að um sé að ræða stóra truflun í landskerfinu. „Truflun varð í raforkukerfinu og landskerfið skiptist upp í tvær eyjar. Rafmagnslaust er víða um land,“ segir á vef Landsnets. Fylgstu með í vaktinni hér fyrir neðan. Ráð er að endurhlaða síðuna ef vaktin birtist ekki í fyrstu tilraun.