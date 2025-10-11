Útlit er fyrir rigningu og þokusúld víða á landinu í dag, úrkomulítið á norðanverðu landinu framan af degi en rigning eftir hádegi. Á morgun verður minnkandi suðvestanátt, rigning með köflum en þurrt að kalla fyrir austan. Hiti 10 - 18 stig, hlýjast fyrir austan.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í dag verði suðlæg eða breytileg átt 5-10 metrar á sekúndu. Síðdegis muni hvessa, einkum vestantil. Hiti 5 - 14 stig, svalast við norðausturströndina.
Veðurhorfur á landinu
Suðlæg eða breytileg átt 5-10 m/s og rigning eða þokusúld með köflum, en þurrt að kalla norðaustanlands framan eftir degi. Gengur í suðaustan og sunnan 5-13 eftir hádegi. Suðaustan 8-15 vestantil í kvöld. Hiti 5 til 14 stig, svalast við norðausturströndina.
Minnkandi suðvestanátt á morgun, 5-10 m/s síðdegis. Rigning eða súld, en úrkomulítið á norðaustanverðu landinu. Styttir upp norðan- og vestanlands þegar líður á daginn. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustantil.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á mánudag:
Sunnan og suðvestan 5-13 m/s, hvassast við suðausturströndina. Rigning eða súld, en þurrt á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 8 til 14 stig.
Á þriðjudag:
Suðvestan 5-10 m/s, en 10-15 norðan- og norðvestantil. Dálítil rignig eða súld af og til, en að mestu bjart austantil. Hiti 7 til 14 stig.
Á miðvikudag:
Minnkandi vestanátt, skýjað og sums staðar dálítil súld, en bjart með köflum á austanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig.
Á fimmtudag og föstudag:
Hæg breytileg átt. Skýjað og líkur á lítilsháttar súld, en léttskýjað norðan- og austanlands. Heldur kólanandi.