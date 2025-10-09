Fer að rigna og bætir í vind

Veðurstofan gerir ráð fyrir minnkandi suðvestanátt, fim til þrettán metrum á sekúndu eftir hádegi og fer þá að rigna, fyrst suðvestanlands. Það mun svo bæta í vind í kvöld og nótt.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði á bilinu fjögur til tíu stig.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það hafi verið hvasst á landinu í gær en í nótt hafi vindur smám saman verið að ganga niður.
„Það er enn nokkuð hvasst í fjallahæð og sá vindur getur verið að stinga sér niður á stöku stað við fjöll á austurhelmingi landsins fram undir hádegi.
Næsta lægð er þegar þetta er skrifað komin inn á Grænlandshaf og úrkomusvæði hennar nálgast okkur, kemur fyrst inn á suðvesturhornið um hádegi og færist síðan til norðausturs yfir í aðra landshluta eftir því sem lengra líður á daginn. Vindur með þessari lægð verður mun minni en í gær. Eftir hádegi í dag verður vindur yfirleitt innnan við 10 m/s, en í kvöld gengur í suðvestan strekking víðast hvar.
Vindurinn gengur síðan aftur niður á morgun. Hins vegar færist þá nýtt regnsvæði yfir og verður einkum bundið við suðurhelming landsins, þó mun einhver rigning slæðast norður yfir heiðar síðdegis.
Um helgina er útlit fyrir suðlægar áttir með vætusömu veðri og þungbúnu, en léttara yfir og þurrt að mestu um landið norðaustanvert. Hlýtt miðað við árstíma.
Ef við gægjumst lengra fram í tímann virðast suðlægu áttirnar eiga að ráða ríkjum áfram fyrripart næstu viku með hlýju veðri, en dálítilli vætu sunnan- og vestanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Vestan og suðvestan 5-13 m/s, en heldur hvassara austanlands í fyrstu. Skýjað og stöku skúrir eða slydduél vestantil. Fer að rigna á Suðurlandi síðdegis, hiti 3 til 10 stig.
Á laugardag: Suðaustan og sunnan 5-10 með súld eða rigningu, en lengst af þurrt um landið norðaustanvert. Hlýnar heldur.
Á sunnudag: Sunnan 5-13 og súld eða rigning, en bjartviðri norðaustantil. Hiti 8 til 14 stig.
Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag: Suðlæg átt og dálítil væta með köflum, en þurrt og víða bjart á Norður- og Austurlandi. Áfram hlýtt í veðri.