Jamie Vardy skoraði sitt fyrsta mark fyrir Cremonese í ítölsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í gær og fagnaði með stæl.
Vardy gekk í raðir Cremonese í sumar á frjálsri sölu frá Leicester. Hann hafði verið í 13 ár hjá Refunum á Englandi, orðið Englandsmeistari með liðinu og skorað 200 mörk í 500 leikjum fyrir félagið.
Framherjinn er orðinn 38 ára gamall og því má það teljast líklegt að farið sé að styttast í annan endann á mögnuðum ferli Vardy.
Aldurinn virðist þó ekki hafa of mikil áhrif á Vardy, sem fagnaði marki sínu gegn Atalanta í gær með stæl.
Vardy skoraði eina mark Cremonese í 1-1 jafntefli liðsins gegn Atalanta og fagnaði með því að fara í handahlaup og heljarstökk.
🚨🏴 Jamie Vardy (38) scores his FIRST Serie A goal and celebrates in style! 🤸♂️✅ pic.twitter.com/vexPKuFDzd— EuroFoot (@eurofootcom) October 25, 2025
