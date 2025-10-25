Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 25. október 2025 21:45 Víkingar fengur Íslandsmeistaraskjöldinn afhentan í dag. Vísir/Anton Brink Víkingur hélt sigurhátíð er liðið vann 2-0 sigur gegn Val í lokumferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í dag. Eftir sigurinn voru leikmenn liðsins formlega krýndir Íslandsmeistarar, en svo virðist sem lögreglan hafi þurft að skerast í leikinn á meðan leiknum stóð. Víkingar höfðu þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn fyrir leik kvöldsins og því skiptu úrslit leiksins í raun litlu máli fyrir Víkingsliðið. Það er þó ljóst að það er alltaf skemmtilegra að fagna titlinum og lyfta skyldinum góða eftir sigurleik, frekar en tapleik. Víkingar gerðu sitt gegn Val í dag og unnu 2-0 sigur þar sem Gylfi Þór Sigurðsson og Matthías Vilhjálmsson skoruðu mörk Víkings. Eins og gefur að skilja var mikil stemning í Víkinni í kvöld. Stuðningsfólk Víkings var mætt löngu fyrir leik til að tryggja sér góð sæti til að fylgjast með sínum mönnum lyfta Íslandsmeistaraskyldinum góða. Þá virðist sem bjór hafi verið seldur á leiknum, en mikið hefur verið fjallað um bjórsölu íþróttafélaga í sumar. Sum íþróttafélög hafa selt áfengi án þess að hafa til þess viðeigandi leyfi. Krisján Óli Sigurðsson, sem er einn af þeim sem stýrir fótboltahlaðvarpinu Þungavigtin, sagði frá því á X-síðu sinni að lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu. Ekki er laust við að greina megi kaldhæðnislegan undirtón í færslu Kristjáns, sem segir að það hafi væntanlega verið gert „til að bjarga mannslífum.“ „Löggan mætt í Víkina og búið að loka fyrir bjórdælurnar. Væntanlega til að bjarga mannslífum,“ ritaði Kristján á X-síðu sína. Löggan mætt í Víkina og búið að loka fyrir bjórdælurnar.Væntanlega til að bjarga mannslífum.— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) October 25, 2025 Besta deild karla Víkingur Reykjavík Valur Áfengi í íþróttastarfi Mest lesið Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Íslenski boltinn Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Enski boltinn Fáránlegt eða klókt hjá Kristófer? „Ef það má þá gerir fólk það“ Körfubolti Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Íslenski boltinn Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fótbolti Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Enski boltinn „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Íslenski boltinn Freyr á erfitt með að lýsa ógleymanlegu kvöldi Fótbolti Fleiri fréttir Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Napoli á toppinn eftir sigur í toppslag „Framtíðin er björt hérna á Skaganum“ „Förum eitt skref til baka en tökum svo tvö fram á við“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Andri Lucas tryggði Blackburn þrjú stig í endurkomusigri Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle FH - Fram: 3-4 | Þrenna Sigurðar Bjarts dugði skammt Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Mikael kom Djurgården á bragðið í stórsigri Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Leikurinn mikilvægi verður í Akraneshöllinni Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? Messi skoraði tvö eftir að hafa fengið enn einn gullskóinn Afar stolt eftir tapið gegn Íslandi „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Freyr á erfitt með að lýsa ógleymanlegu kvöldi Leeds afgreiddi West Ham Uppgjörið: N-Írland - Ísland 0-2 | Varnarjaxlarnir tryggðu sigur Belgarnir hennar Betu fengu skell Byrjunarlið Íslands: Ein breyting frá lokaleiknum á EM en ekkert óvænt Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum Sænska ungstirnið klárt í El Clásico vegna meiðsla Raphinha Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki Sjá meira