Fjöldi viðbragðsaðila bregst við tilkynningu um eld í Breiðholti
Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
20. október 2025 23:00

Tilkynning barst um eld í Bakkahverfinu í Breiðholti.

Lögregla, slökkvilið og sjúkrabílar eru á leið í Írabakka í Breiðholti vegna tilkynningu um bruna. Þetta staðfestir Ásgeir Valur, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.

Slökkviliðsbílar af öllum stöðvum hafa verið kallaðir út en umfang brunans liggur ekki fyrir. Viðbragðsaðilar eru enn á leið á vettvang.

Fréttin verður uppfærð.

Slökkvilið Lögreglumál Reykjavík