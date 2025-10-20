Innlent

Fjöldi viðbragðsaðila bregst við til­kynningu um eld í Breið­holti

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tilkynning barst um eld í Bakkahverfinu í Breiðholti.
Tilkynning barst um eld í Bakkahverfinu í Breiðholti. Vísir/Vilhelm

Lögregla, slökkvilið og sjúkrabílar eru á leið í Írabakka í Breiðholti vegna tilkynningu um bruna. 

Þetta staðfestir Ásgeir Valur, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Slökkviliðsbílar af öllum stöðvum hafa verið kallaðir út en umfang brunans liggur ekki fyrir.

Viðbragðsaðilar eru enn á leið á vettvang.

Fréttin verður uppfærð.

