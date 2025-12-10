Innflytjendaráð stendur fyrir morgunverðarfundi milli klukkan 9 og 11 í dag á alþjóðlega mannréttindadeginum.
Á vef félags- og húsnæðismálaráðuneytisins segir að flutt verði margvísleg erindi sem öll tengist málefnum innflytjenda, auk þess sem Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, afhendir styrki úr Þróunarsjóði innflytjendamála.
Hægt verður að fylgjast með fundinum beinu streymi að neðan.
Innflytjendur og samfélagið
8:30 Morgunverður og skráning
Margmiðlunarverkið Facets of identity eftir listakonuna Alina Kapatsyna frumsýnt í sal og streymi.
9:00 Setning
Tomasz Chrapek, formaður innflytjendaráðs
Aðgengi innflytjenda að fjármálaþjónustu á Íslandi
Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræðideild HÍ, kynnir niðurstöðu rannsóknar þeirra Önnu Maríu Wojtynska, lektors við mannfræðideild HÍ, um aðgengi innflytjenda að fjármálaþjónustu á Íslandi.
Afhending styrkja úr Þróunarsjóði innflytjendamála 2025
Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, afhendir styrki úr Þróunarsjóði innflytjendamála.
Samfélagslegur kostnaður vegna fátæktar: Staða fólks af erlendum uppruna
Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild HÍ, og Kolbeinn H. Stefánsson, dósent, kynna niðurstöður rannsóknar um stöðu fólks af erlendum uppruna.
Mállíðan: Að kanna kynjaðan heilsumun í íslenskunámi
Logan Sigurðsson frá Samtökum kvenna af erlendum uppruna á Íslandi segir frá verkefni sem gengur út á að styðja konur við að yfirvinna heilsufarsáskoranir á borð við streitu, kvíða og þunglyndi sem geta valdið hindrunum við að læra nýja hluti, einkum tungumál. Með þessu verða til hvetjandi aðstæður sem auka sjálfsvirðingu og sjálfstraust kvennanna.
Byggjum brýr
Katarzyna Agnieszka Rabeda, deildarstjóri íslenskubrautar í Kvennaskólanum í Reykjavík, kynnir verkefnið Byggjum brýr sem er ætlað að styðja við, valdefla og fræða ungmenni af erlendum og íslenskum uppruna um fjölmenningu, inngildingu, fordóma og samfélagsleg málefni.