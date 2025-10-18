Ítalíumeistarar Napólí töpuðu nokkuð óvænt í dag þegar liðið sótti Tórínó heim. Giovanni Simeone skoraði eina mark leiksins á 32. mínútu.
Gestirnir frá Napólí sóttu mikið í leiknum en sköpuðu sér lítið af alvöru færum og þurftu því að sætta sig við sitt annað tap á tímabilinu sem kostaði liðið toppsætið í bili.
Inter sótti Róma heim í lokaleik kvöldsins þar sem Ange-Yoan Bonny skoraði mark strax á 6. mínútu sem reyndist sigurmarkið og skaut Inter þar með á toppinn en Inter, Napólí og Róma eru öll með 15 stig þegar sjö umferðir eru að baki.
Mörkin létu heilt yfir á sér standa í Seríu A í dag en í fyrri leikjum dagsins mættust Lecce og Sassuolo annars vegar og Pisa og Verona hins vegar og lauk báðum leikjum með 0-0 jafntefli.