Íslenska landsliðskonan Katla Tryggvadóttir var hetja Fiorentina gegn AC Milan í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Flórensliðið var 2-3 undir þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma en vann samt, 4-3.
Katla byrjaði á bekknum í dag en kom inn á sem varamaður á 63. mínútu, í stöðunni 2-2. Monica Renzotti kom Milan yfir, 2-3, á 77. mínútu og það virtist ætla að duga gestunum til sigurs.
Á fjórðu mínútu uppbótartíma jafnaði Madelen Janogy fyrir Fiorentina og þremur mínútum síðar skoraði Katla svo sigurmark heimakvenna, 4-3.
PAZZA VIOLA!!!!!DECIDE KATLA AL 92’!!!!💜💜💜💜⏹️⏱️ | 𝗙𝗨𝗟𝗟𝗧𝗜𝗠𝗘Fiorentina 🆚 Milan 4-3#ForzaViola 💜 #FiorentinaMilan pic.twitter.com/2cAv4QVdcu— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) October 18, 2025
PAZZA VIOLA!!!!!DECIDE KATLA AL 92’!!!!💜💜💜💜⏹️⏱️ | 𝗙𝗨𝗟𝗟𝗧𝗜𝗠𝗘Fiorentina 🆚 Milan 4-3#ForzaViola 💜 #FiorentinaMilan pic.twitter.com/2cAv4QVdcu
Þetta var annar deildarleikur Kötlu með Fiorentina og fyrsta mark hennar fyrir félagið. Hún kom til þess frá Kristianstad í Svíþjóð í sumar.
Þetta var fyrsti sigur Fiorentina í ítölsku deildinni á tímabilinu en liðið er í 5. sæti með fjögur stig.