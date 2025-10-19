Topplið AC Milan í Seríu A tók á móti Alberti Guðmundssyni og félögum í Fiorentina í kvöld en Fiorentina hefur ekki farið vel af stað í deildinni og var án sigurs fyrir leik kvöldsins.
Á því var engin breyting í kvöld og Fiorentina er í fallsæti eftir sjö umferðir með þrjú stig. Heimamenn voru töluvert sterkara liðið í kvöld en gestirnir komust þó yfir með marki frá Robin Gosens á 55. mínútu. Mílanómenn svöruðu með tveimur mörkum, báðum frá Rafael Leao á 63. mínútu og svo skoraði hann úr vítaspyrnu á 86. mínútu en þetta voru fyrstu tvö mörk vængmannsins portúgalska þetta tímabilið.
Albert byrjaði á bekknum í kvöld en kom inn á á 70. mínútu og náði ekki að setja mark sitt á leikinn með afgerandi hætti.