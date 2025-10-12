Innlent

Flugnördar heims kveðja fegurstu flug­vél Ís­lands

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hinn fimm ára gamli Hermann Steinn mætti í flugstjórabúningi til að kveðja Norðurljósaflugvélina.
Hinn fimm ára gamli Hermann Steinn mætti í flugstjórabúningi til að kveðja Norðurljósaflugvélina. Sigurjón Ólason

Það er fullyrt að hún sé fegursta flugvél í heimi. Og hún er heimsfræg meðal flugnörda, sem flykktust til Íslands úr öllum heimshornum til að kveðja hana í dag.

Í fréttum Sýnar fórum við í kveðjuflug farþegaþotu. Það má alveg kalla þá flugnörda sem streymdu í hádeginu um borð í 757-þotuna Heklu Aurora. Kannski voru fáir samt spenntari en hinn fimm ára Hermann Steinn Hermannsson sem mætti í flugstjórabúningi og sýndi af sér mikla kæti.

-Hversvegna ertu svona glaður?

„Út af því að ég er að fara í Heklu Auroru. Hún er uppáhaldsflugvélin mín. Hún er svo stór,“ sagði fimm ára guttinn.

Hekla Aurora í flugtaksbruni á Reykjavíkurflugvelli í dag.Sigurjón ólason

Icelandair lét mála hana í litum norðurljósanna fyrir áratug og fyrir það hefur hún hlotið frægð innan hins alþjóðlega flugheims.

„Það hefur verið gríðarlegur áhugi. Og við sjáum það hér. Hér eru Íslendingar en síðast en ekki síst erlendir aðilar sem koma sérstaklega til landsins til að fara þetta tiltekna flug,“ sagði Guðmundur Tómas Sigurðsson, flugrekstrarstjóri Icelandair.

Guðmundur Tómas Sigurðsson, flugrekstrarstjóri Icelandair, en hann er jafnframt flugstjóri á 757-þotum félagsins.Sigurjón Ólason

Af um 140 farþegum voru um 70 útlendingar sem fóru sérstaka ferð til Íslands bara til að komast í þessa flugferð, meira að segja alla leið frá Singapore.

„Ég kom frá Inverness í Skotlandi og það tók mig um átta tíma að komast hingað bara til að sjá Heklu,“ sagði Julie Balford.

„Hún er undursamleg og er frábært tákn fyrir Ísland og er ein síðasta Boeing 757 í Evrópu,“ sagði sú skoska.

Þau Julie Balford og Andy Zou komu bæði frá Bretlandseyjum í þeim eina tilgangi að komast í flugferð með Heklu Aurora.Sigurjón Ólason

„Ég kom frá Lundúnum bara til að sjá þessa fegurðardís. Ég hef aldrei flogið með Icelandair fyrr. Ég hef fylgst með þessari vél,“ sagði Andy Zou.

„Þetta er ein frægasta sjöfimmtíuogsjöan í heiminum,“ sagði flugrekstrarstjórinn Guðmundur Tómas.

Og sá sem samdi við Icelandair um flugvélina árið 2004, Satoru Ohki frá Japan, var aftur mættur.

„Ég sá um að koma þessari flugvél til Íslands fyrir 21 ári,“ sagði hann.

Satoru Ohki frá Japan samdi um flugvélina við Icelandair fyrir 21 ári. Sigurjón Ólason

Flugvallarslökkviliðið kvaddi með sérstakri heiðursbunu þegar þotan lagði upp í þetta sérstaka kveðjuflug sem Icelandair efndi til. Farið var í tvegga stunda útsýnisflug um landið undir stjórn Björns Magnúsar Sverrissonar og Guðrúnar Tómasdóttur, sem tóku meðal annars lágflug yfir Eyjafjörð og Akureyri.

Þaðan var flogið yfir Bárðardal, Mývatnssveit og Jökulsá á Fjöllum. Austur á Héraði sáum við Dyrfjöllin og Egilsstaði og á hálendinu birtust Kverkfjöll og Dyngjujökull. Farþegarnir dáðust að útsýninu.

Yfirflugfreyjan Sigurlaug Halldórsdóttir sagði farþegum í hátalarakerfið að Hekla Aurora væri fallegasta flugvél í heimi. Og unga flugáhugamanninum Hermanni var boðið að fara frammí.

Í birtu norðurljósanna um borð. Flugfreyjurnar Sigurlaug Halldórsdóttir, Gunnhildur Mekkínósson, Kara Pálsdóttir og Jóna Lárusdóttir ásamt fimm ára guttanum Hermanni, sem réð sér vart fyrir kæti nýkominn úr flugstjórnarklefanum.KMU

Í vetur verða aðeins fimm 757-þotur eftir í flota Icelandair. Horfur eru á að sú síðasta hverfi úr flota félagsins eftir tæpt ár.

Norðurljósavélin Hekla Aurora, sem er elsta flugvél Icelandair, er hins vegar komin á endastöð eftir 31 árs sögu sem farþegaflugvél en hún rann út úr Boeingverksmiðjunum í júlí 1994.

„Næst flýgur hún bara inn í sólarlagið í eyðimörkina í Bandaríkjunum og fer í niðurrif þar,“ sagði flugrekstrarstjóri Icelandair.

Icelandair Boeing Fréttir af flugi Ferðaþjónusta

Tengdar fréttir

Hekla Aurora kveður með útsýnisflugi frá Reykjavík

Boeing 757-þotan Hekla Aurora, eða Norðurljósaþotan, er að ljúka ferli sínum hjá Icelandair. Af því tilefni efnir félagið til sérstaks kveðjuflugs frá Reykjavíkurflugvelli í hádeginu á morgun, sunnudag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið