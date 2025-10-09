Grétar Rafn gæti gert Gerrard að stjóra Rangers

Fyrrum landsliðsmaðurinn Grétar Rafn Steinsson fundaði með Steven Gerrard í dag og gæti gert hann að nýjum knattspyrnustjóra skoska félagsins Rangers.
Rangers er í leit að nýjum stjóra eftir að hafa rekið Russell Martin á dögunum og Grétar Rafn var fenginn í verkið.
Hann starfar fyrir eigendur Rangers, 49ers Enterprises, og samkvæmt umfjöllun The Times er Grétar Rafn í stærra hlutverki í þessari þjálfaraleit heldur en Kevin Thelwell og Patrick Stewart, yfirmenn hjá Rangers sem hafa hlotið mikla gagnrýni undanfarið fyrir slæmar ákvarðanir.
Gerrard var boðið að snúa aftur til Rangers fyrr á þessu ári en vildi ekki opna þær viðræður og Russell Martin var ráðinn. Það þykir því merki um mikinn áhuga hjá Gerrard, að hann hafi fundað með Rangers í dag.
Gerrard var áður þjálfari Rangers, í rúmlega þrjú ár, og gerði liðið að meisturum árið 2021. Hann fór svo til Aston Villa, átta mánuðum eftir að hafa gert Rangers að meisturum, en var aðeins í tæpt ár þar. Síðan tók við átján mánaða starfsdvöl hjá Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu, en Gerrard hætti störfum þar í janúar á þessu ári.