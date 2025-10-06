Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. október 2025 09:32 Russell Martin fékk bara að stýra Rangers í 123 daga því hann var rekinn í gær. EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU Russell Martin stýrði í gær sínum síðasta leik sem knattspyrnustjóri skoska stórliðsins Rangers en hann þurfti að taka pokann sinn í gærkvöldi eftir aðeins 123 daga í starfinu. Rangers gerði 1-1 jafntefli við Falkirk í lokaleik hans í gær og var því aðeins búið að vinna fimm af fyrstu sautján leikjum sínum undir hans stjórn. Liðið situr í áttunda sæti skosku úrvalsdeildarinnar og það er óhætt að segja að stuðningsmennirnir hafi verið öskureiðir enda uppskeran aðeins einn sigur í sjö deildarleikjum og mörkin bara sex í þessum sjö leikjum. Mótherjinn í gær var aðeins með fimm stig fyrir leikinn og sat enn neðar í töflunni. Það dugaði ekki og liðið bjargaði á endanum stiginu. Stuðningsmennirnir höfðu sungið söngva um stjórann sinn síðan liðið lenti undir í leiknum og þessir söngvar voru ekki fallegir. Eftir leikinn þá reyndu þeir að koma í veg fyrir að liðsrútan kæmist í burtu með því að setjast í kringum hana. Lögreglan sá til þess að leikmannarútan gat farið sína leið. ESPN segir frá. Martin fór hins vegar út af vellinum í gegnum bakdyr og í lögreglufylgd. Hann fór því ekki með liðsrútunni. Áður hafði hann sagt að hann skildi vel hörð viðbrögð stuðningsmannanna. Ekki löngu síðast bárust fréttir af því að Rangers hafði rekið þennan 39 ára gamla stjóra sinn. Þetta er í annað skiptið á innan við ári þar sem hann er rekinn því Southampton lét hann fara í desember í fyrra eftir aðeins einn sigur í fyrstu sextán leikjunum. Skoski boltinn Mest lesið Opnaði sig um skilnaðinn og erfiða tíma Sport Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Enski boltinn Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Íslenski boltinn „Hættiði að horfa á klám og hættiði að runka ykkur“ Sport Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn Íslenski boltinn Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Íslenski boltinn „Viljiði að einhver deyi inn á vellinum“ Sport „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Íslenski boltinn Er Kristján Fannar ÍR-ingur eða Keflvíkingur? Körfubolti Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Fótbolti Fleiri fréttir Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-1 | Evrópuvonir Blika lifa Hákon Arnar og félagar náðu í óvænt stig gegn Evrópumeisturunum Segir Rodri frá keppni næstu vikurnar Sandra María skoraði í leik sem þurfti að fresta Uppgjörið: Víkingur - FH 2-0 | Víkingur er Íslandsmeistari Höjlund tryggði sigur gegn Mikael Agli og félögum Uppgjörið: KA - Vestri 1-1 | Sæst á jafnan hlut fyrir norðan „Ákveðin blæðing stoppuð í dag“ Guðni: Margrét Brynja var frábær Fyrirliði Arsenal dregur sig út úr norska landsliðshópnum Enn syrtir í álinn hjá Ange og Nottingham Forest Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið Freyr og félagar í Brann steinlágu Sevilla - Barcelona 4-1 | Börsungar lágu í Andalúsíu Uppgjör: FH - Þróttur 4-0 | Evrópusætið innan seilingar fyrir FH Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal Fiorentina - Roma 1-2 | Albert spilaði fyrri hálfleik í tapi Missir Mbappé af Íslandsförinni? Sjá meira