Salah sendi Egypta á HM

Mohamed Salah og félagar hans í egypska landsliðinu verða með á HM í fótbolta næsta sumar, eftir 3-0 sigur gegn Djibútí í dag.
Salah hefur að sjálfsögðu verið allt í öllu hjá Egyptum í undankeppninni og hann skoraði tvö markanna í dag, þegar farseðillinn til Ameríku næsta sumar var tryggður. Fyrra markið var hnitmiðað pot á nærstöng en seinna markið glæsileg vippa yfir markvörð heimamanna.
Ibrahim Adel hafði komið Egyptum yfir á áttundu mínútu leiksins.
Egyptar eru nú með fimm stiga forskot á Búrkína Fasó á toppi A-riðils, þegar aðeins ein umferð er eftir, og fara beint á HM. Búrkína Fasó gæti hins vegar komist í umspil.
Egyptaland er þriðja Afríkuþjóðin sem tryggir sig inn á HM, á eftir Marokkó og Túnis.