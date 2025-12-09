„Hinn íslenski Harry Kane“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. desember 2025 09:32 Sandra María Jessen fagnar þrennu sinni í leikslok á Hamborg í gær. @fckoeln_frauen Íslenska landsliðskonan Sandra María Jessen fór á kostum í þýsku bundesligunni í gærkvöldi og skoraði þrennu í 4-1 sigri Köln á Hamburger SV. Sandra María hefur skorað átta mörk í deildinni og er markahæst ásamt nokkrum öðrum. Sandra hefur verið einstaklega drjúg í útileikjum liðsins en hún hefur skorað sjö af átta mörkum sínum á útivelli og alls sjö af níu útivallarmörkum liðsins á leiktíðinni. Hún skoraði fyrsta markið með skalla, svo afgreiddi hún boltann af yfirvegun og innsiglaði síðan sigurinn undir blálokin. Sandra átti líka stóran þátt í fjórða marki síns liðs. Sandra varð þarna fyrsta íslenska konan til að skora þrennu í bundesligunni og aðeins þriðji Íslendingurinn til að ná því á eftir Atla Eðvaldssyni og Alfreði Finnbogasyni. Fólkið í Köln er líka ánægt með okkar konu og kölluðu hana „Hinn íslenska Harry Kane“ við myndband af Söndu fagna sigrinum. Þar mátti heyra liðfélaga Söndru kalla hana Harry Kane sem hefur raðað inn mörkum fyrir karlalið Bayern München síðan hann kom til Þýskalands. Það hefur Sandra líka gert enda komin með átta mörk í aðeins tólf deildarleikjum og er síðan með tvö bikarmörk að auki. Hún hefur alls skorað 22 mörk á árinu því hún skoraði tólf deildar- og bikarmörk fyrir Þór/KA áður en hún fór út. Myndbandið má sjá hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln Frauen (@fckoeln_frauen) Þýski boltinn Mest lesið Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport „Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“ Sport Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Enski boltinn Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Fótbolti „Hinn íslenski Harry Kane“ Fótbolti Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Fótbolti Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Fótbolti Brasilíumenn byrja vel undir stjórn Menezes - myndband Fótbolti Fleiri fréttir „Hinn íslenski Harry Kane“ Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Ofsótt af milljarðamæringi Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Færeyingar taka upp VAR Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Sandra María með þrennu og er markahæst í Þýskalandi Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Óheppnin eltir Éder Militao: Frá í nokkra mánuði Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Barcelona stillti upp yngsta byrjunarliði félagsins í 95 ár Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Banna samkynhneigð en mætast samt í „Hinsegin leiknum“ á HM 2026 Þrettán mismunandi leiktímar á HM næsta sumar Krísufundur hjá Real Madrid í nótt Neymar hundsaði læknana og bjargaði Santos frá falli Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp FIFA skipar evrópskum fótboltafélögum að borga Rússum Dæmd í fjögurra ára fangelsi Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Sjá meira