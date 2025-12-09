Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. desember 2025 09:00 Vinicius Junior og félagar í brasilíska landsliðinu eru að leita sér að vináttulandsleikjum fyrir HM á næsta ári. Getty/Masashi Hara Brasilíumenn hafa bara orðið heimsmeistarar í fótbolta ef þeir annaðhvort eru með Pele í liðinu eða spila vináttulandsleik við Ísland í aðdraganda heimsmeistarakeppninnar. Þeir virðast ekki vera enn búnir að átta sig á þessu. Brasilíumenn vantar einn mótherja til að spila einn af síðustu undirbúningsleikjum sínum fyrir HM næsta sumar en norskir fjölmiðlar segja að þeir séu í samningaviðræðum um vináttulandsleik gegn Noregi. Í myndbandsviðtali við ESPN Brasil segir íþróttastjórinn Rodrigo Caetano að samningaviðræður séu í gangi um að festa æfingaleik gegn Noregi, sem síðasta prófraun áður en mótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó hefst. „Við erum enn að semja um síðasta undirbúningsleikinn. Við höfum auðvitað okkar óskir. Það krefst enn samningaviðræðna, en okkar fyrsti kostur er norska landsliðið, sem er sterkt lið um þessar mundir,“ sagði Caetano. „Ég tel líka að þeir muni standa sig mjög vel á HM, þannig að þessi síðasti æfingaleikur yrði góð og krefjandi prófraun fyrir okkur,“ sagði Caetano. Noregur er eina þjóðin sem Brasilía hefur mætt en aldrei sigrað. Alls hefur Noregur spilað fjórum sinnum gegn Brasilíu. Fyrsta viðureign landsliðanna var í vináttuleik árið 1988 sem lauk með 1-1 jafntefli. Árið 1997 vann Noregur 4-2 á Ullevaal-leikvanginum, ári áður en liðin mættust aftur á HM 1998. Leikir tveir við Ísland fóru fram í aðdraganda HM 1994 og HM 2002. Brasilíumenn urðu heimsmeistarar með Pele innanborðs 1958, 1962 og 1970 og þurftu svo að bíða í 24 ár eftir næsta heimsmeistaratitli. Þeir unnu HM-gullið svo aftur átta árum síðan en hafa síðan beðið í önnur 24 ár eftir sjötta heimsmeistaratitlinum. Brasilíska landsliðið vann 3-0 sigur á Íslandi í aðdraganda heimsmeistaramótsins í Bandaríkjunum 1994 en þarna skoraði Ronaldo, þá aðeins sautján ára gamall, einmitt sitt fyrsta mark fyrir brasilíska landsliðið. Ronaldo fiskaði einnig vítaspyrnu sem gaf annað markið. Átta árum síðar mætti íslenska landsliðið aftur til Brasilíu, en þá í aðdraganda heimsmeistaramótsins í Japan og Suður-Kóreu, en tapaði þá 6-1. Meðal markaskorara Brassanna í þeim leik voru Kaká, Gilberto Silva og Edilson. Grétar Rafn Steinsson skoraði eina mark Íslands en þetta var hans fyrsti landsleikur. Brasilía vann Ítalíu í vítakeppni í úrslitaleik HM 1994 og Brasilía vann 2-0 sigur á Þýskalandi í úrslitaleik HM 2002. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport „Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“ Sport Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Enski boltinn Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Fótbolti „Hinn íslenski Harry Kane“ Fótbolti Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Fótbolti Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Fótbolti Brasilíumenn byrja vel undir stjórn Menezes - myndband Fótbolti Fleiri fréttir „Hinn íslenski Harry Kane“ Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Ofsótt af milljarðamæringi Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar Færeyingar taka upp VAR Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Sandra María með þrennu og er markahæst í Þýskalandi Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Óheppnin eltir Éder Militao: Frá í nokkra mánuði Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Barcelona stillti upp yngsta byrjunarliði félagsins í 95 ár Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Banna samkynhneigð en mætast samt í „Hinsegin leiknum“ á HM 2026 Þrettán mismunandi leiktímar á HM næsta sumar Krísufundur hjá Real Madrid í nótt Neymar hundsaði læknana og bjargaði Santos frá falli Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp FIFA skipar evrópskum fótboltafélögum að borga Rússum Dæmd í fjögurra ára fangelsi Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Sjá meira