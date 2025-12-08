Færeyingar taka upp VAR Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. desember 2025 22:33 Þeim þjóðum sem taka upp VAR fjölgar stöðugt. getty/Etsuo Hara Á næsta tímabili bætast Færeyjar í hóp þeirra landa sem notast við myndbandsdómgæslu (VAR) í fótboltadeildum sínum. Í samtali við bolt.fo sagði Lassin Isaksen, yfirmaður dómaramála í Færeyjum, að stefnt sé á að taka VAR í gagnið á næsta tímabili, helst sem fyrst. Til að byrja með verður einn leikur í hverri umferð í færeysku úrvalsdeildinni með VAR. Öll lið í deildinni eiga að fá jafn marga leiki með VAR en niðurröðun þeirra verður ákveðin löngu fyrir fram. Færeyingar hafa útbúið sérstakan VAR-bíl með öllum nauðsynlegum tækjabúnaði. Að sögn Isaksen verða 3-4 aðilar í VAR-bílnum til að byrja með; einn VAR-dómari, einn aðstoðar VAR-dómari, einn tæknimaður og mögulega einn eftirlitsmaður. Nokkrir færeyskir dómarar hafa lokið við VAR-þjálfun og fleiri stefna á ljúka henni á næstunni. Vonast er til að Færeyingar eigi 8-10 VAR-dómara þegar næsta tímabil hefst. Samkvæmt Isaksen verða sex myndavélar á leikjum með VAR. Tvær verða mannaðar og staðsettar við miðju vallarins. Færeyski boltinn Mest lesið Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Enski boltinn Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Enski boltinn „Hortugasta klapp sem ég hef séð“ Körfubolti Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Enski boltinn Dæmd í fjögurra ára fangelsi Fótbolti „Ég myndi bróka hann inn í klefa“ Körfubolti Búist við að Salah verði hent úr hóp Enski boltinn Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Enski boltinn Fleiri fréttir Færeyingar taka upp VAR Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Sandra María með þrennu og er markahæst í Þýskalandi Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Óheppnin eltir Éder Militao: Frá í nokkra mánuði Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Barcelona stillti upp yngsta byrjunarliði félagsins í 95 ár Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Banna samkynhneigð en mætast samt í „Hinsegin leiknum“ á HM 2026 Þrettán mismunandi leiktímar á HM næsta sumar Krísufundur hjá Real Madrid í nótt Neymar hundsaði læknana og bjargaði Santos frá falli Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp FIFA skipar evrópskum fótboltafélögum að borga Rússum Dæmd í fjögurra ára fangelsi Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Gefur milljarða svo íþróttakonur séu rannsakaðar betur „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Fékk rauða spjaldið fyrir leik og ástæðan voru nærbuxurnar Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sjá meira