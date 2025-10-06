Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. október 2025 12:00 Það væru örugglega margir tilbúnir að borga vel fyrir það að snæða kvöldverð með þem Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson og Arsene Wenger. EPA/SEBASTIEN NOGIER Pep Guardiola fagnaði tímamótasigri í ensku úrvalsdeildinni í gær og hann vill halda upp á hann með sérstökum hætti. Guardiola vann þarna sinn 250. sigur sem knattspyrnustjóri í ensku úrvalsdeildinni og náði því í leik númer 349. Goðsagnirnar Sir Alex Ferguson og Arsene Wenger þurftu báðir meira en fjögur hundruð leiki til þess að ná því. „Það er heiður fyrir mig að vera í hópi með þeim Sir Alex Ferguson og Arsene Wenger. Ég ætla að bjóða þeim báðum í góðan kvöldverð,“ sagði Pep Guardiola eftir 1-0 sigur Manchester City á Brentford í gær. Það væru örugglega margir tilbúnir að borga vel fyrir það að snæða kvöldverð með þem Pep Guardiola, Ferguson og Wenger. Fótboltaumræður þessara þriggja snillinga væru samt eflaust að á allt öðru stigi en þekkist í boltanum. „Það er mikil ánægja fyrir mig að vera hluti af sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Ég er mjög ánægður. Nú er bara að reyna að vinna 250 leiki til viðbótar,“ sagði Guardiola. Guardiola kom í ensku úrvalsdeildina árið 2016 og á níu árum hefur hann gert City sex sinnum að Englandsmeisturum. Enski boltinn Mest lesið Opnaði sig um skilnaðinn og erfiða tíma Sport Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Enski boltinn Trump fær blóðugan bardaga í Hvíta húsinu í afmælisgjöf Sport Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Íslenski boltinn Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Íslenski boltinn „Hættiði að horfa á klám og hættiði að runka ykkur“ Sport Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn Íslenski boltinn „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Enski boltinn Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Íslenski boltinn „Viljiði að einhver deyi inn á vellinum“ Sport Fleiri fréttir Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Sjá meira