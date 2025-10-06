„Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. október 2025 10:03 Amad Diallo var ljósið í myrkrinu hjá Arnari Gunnlaugssyni þegar hann horfði á Manchester United spila um helgina. EPA/ASH ALLEN Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, er mikill stuðningsmaður Manchester United og hefur verið það frá unga aldri. Hann ræddi félagið sitt í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport í gær. Manchester United vann reyndar leik sinn um helgina en tímabilið hefur verið mikið basl. Fyrir sigurleikinn á móti Sunderland um helgina þá voru margir á því að portúgalski knattspyrnustjórinn Ruben Amorim yrði rekinn ef leikurinn tapaðist. Það fór ekki svo því United lék betur og vann sannfærandi sigur. Frá því að ég var níu ára „Ég er búinn að vera hrikalega mikill stuðningsmaður frá því að ég var níu ára. Ég fór að pæla í því af hverju ég væri búinn að missa áhuga á því að horfa á þá spila,“ sagði Arnar. Klippa: Arnar Gunnlaugs um kantmenn og sál United „Ef þið hugsið um lið United frá því í gamla daga. Ég hugsa alltaf um kantmenn. Ég hugsa um Giggs, George Best og Ronaldo. Ég sé fyrir mér leikmenn United taka bakvörðinn sinn á og senda hann fyrir,“ sagði Arnar. „Þess vegna skil ég þetta ekki alveg. [Sir Jim] Ratcliffe er stuðningsmaður United líka og hann tekur inn þennan Amorim gaur. Þetta er sjarmerandi gaur og búinn að gera frábæra hluti með Sporting,“ sagði Arnar en hann er ósáttur við leikkerfi liðsins. Ekki lengur sama United og ég dýrkaði og dáði „Með því að láta þetta kerfi yfirtaka United þá er búið að yfirtaka sál félagsins í leiðinni. Sálin er bara farin að mínu mati. Þetta er ekki lengur sama United og ég dýrkaði og dáði í gamla daga,“ sagði Arnar. „Mér finnst það svo sorglegt. Það er svo mikilvægt að þeir sem stjórna hjá þessum félögum haldi í kúltúrinn hjá félaginu,“ sagði Arnar. „Ljósið í þessum leik var Amad Diallo á hægri kanti. Hann er að spila hægri bakvörð en hugsar þessa stöðu sem kantmaður. Ef Dalot hefði verið hægri bakvörður þá hefði hann aldrei tekið menn á einn á einn ,“ sagði Arnar. Það má heyra þetta og meira um mat Arnars á leikstíl United liðsins hér fyrir ofan. Enski boltinn Messan Mest lesið Opnaði sig um skilnaðinn og erfiða tíma Sport Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Enski boltinn Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Íslenski boltinn „Hættiði að horfa á klám og hættiði að runka ykkur“ Sport Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn Íslenski boltinn Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Íslenski boltinn „Viljiði að einhver deyi inn á vellinum“ Sport „Maður er orðinn Íslandsmeistari í sínu fyrsta giggi“ Íslenski boltinn Er Kristján Fannar ÍR-ingur eða Keflvíkingur? Körfubolti Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Fótbolti Fleiri fréttir „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Sjá meira