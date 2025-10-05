Síðasta flugvélin merkt flugfélaginu Play er farin úr landi og stefnir nú til Noregs. Vélin er í eigu kínversks félags og átti hún að standa á vellinum þar til útistandandi skuldir Play yrðu greiddar.
Flugvélin, sem er í eigu China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC), var kyrrsett í kjölfar gjaldþrots Play í síðustu viku og hefur staðið yfirgefin á Keflavíkurflugvelli síðan.
Sjá nánar: Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína
Í kjölfar gjaldþrots Play greindi Isavia frá að útistandandi viðskiptaskuldir Play næmu ágúst- og septembermánuðum og hygðust þau leita ráða til að innheimta skuldirnar. Nokkrum dögum síðar breytti Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra reglum um afskráningu loftfara. Til þess að hægt væri að fljúga flugvélinni á ný þyrfti að liggja fyrir staðfesting á að flugvallagjöldin hafi verið greidd.
Leiða má því í ljós að einhver hefur greitt útistandandi skuldir flugfélagsins til Isavia. Flugvélin fór frá Íslandi rétt eftir hálf eitt.
Fréttastofa náði ekki í Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa Isavia, við vinnslu fréttarinnar.