Síðasta flug­vél Play farin úr landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Flugvélin átti að fara til Tenerife á mánudagsmorgun en komst aldrei úr landi.
Flugvélin átti að fara til Tenerife á mánudagsmorgun en komst aldrei úr landi. Vísir/MHH

Síðasta flugvélin merkt flugfélaginu Play er farin úr landi og stefnir nú til Noregs. Vélin er í eigu kínversks félags og átti hún að standa á vellinum þar til útistandandi skuldir Play yrðu greiddar. 

Flugvélin, sem er í eigu China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC), var kyrrsett í kjölfar gjaldþrots Play í síðustu viku og hefur staðið yfirgefin á Keflavíkurflugvelli síðan.

Í kjölfar gjaldþrots Play greindi Isavia frá að útistandandi viðskiptaskuldir Play næmu ágúst- og septembermánuðum og hygðust þau leita ráða til að innheimta skuldirnar. Nokkrum dögum síðar breytti Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra reglum um afskráningu loftfara. Til þess að hægt væri að fljúga flugvélinni á ný þyrfti að liggja fyrir staðfesting á að flugvallagjöldin hafi verið greidd.

Leiða má því í ljós að einhver hefur greitt útistandandi skuldir flugfélagsins til Isavia. Flugvélin fór frá Íslandi rétt eftir hálf eitt.

Skjáskot af flugleið vélarinnar. Hún lagði af stað frá Keflavíkurflugvelli klukkan hálf eitt í dag. FlightRadar

Fréttastofa náði ekki í Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúa Isavia, við vinnslu fréttarinnar.

