Moise Kean kom heimamönnum í Fiorentina á 14. mínútu en Rómverjar voru ekki lengi að jafna og svo komast yfir. Á 22. mínútu skoraði Matias Soulé fyrir Róma og Bryan Cristante kom gestunum svo yfir á 30. mínútu.
Albert Guðmundsson sem byrjaði leikinn var tekinn út af í hálfleik en það fylgdi ekki sögunni afhverju svo væri. Íslenski landsliðsmaðurinn nældi sér í gult spjald á markamínútunni og kom ekki meira við sögu.
Albert var valinn í landsliðshópinn sem kemur saman síðar í vikunni en mínútunum hefur þó farið fjölgandi eftir að hann meiddist gegn Aserbaídjan í síðasta landsliðsglugga. Albert var meðal bestu manna í leiknum en þurfti frá að hverfa vegna meiðsla eftir að hafa skorað og lagt upp mark.