Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Vestri
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur
Fótbolti - La Liga
Sevilla
Barcelona
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Roma
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 5. október 2025
10 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Vestri
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur
Fótbolti - La Liga
Sevilla
Barcelona
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Roma
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu
Íslenski boltinn
Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“
Íslenski boltinn
KA - Vestri | Hvað gera Vestramenn með Jóni Þór?
Íslenski boltinn
Missir Mbappé af Íslandsförinni?
Fótbolti
Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla
Fótbolti
„Hann er topp þrír í deildinni“
Körfubolti
„Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“
Enski boltinn
Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal
Fótbolti
Dagskráin í dag: Sunnudagur til sælu
Sport
Fyrrum leikstjórnandi í NFL deildinni stunginn og handtekinn
Sport
Fleiri fréttir
Freyr og félagar í Brann steinlágu
Sevilla - Barcelona | Börsungar í Andalúsíu
KA - Vestri | Hvað gera Vestramenn með Jóni Þór?
FH - Þróttur | Baráttan um Evrópusætið
Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal
Fiorentina - Roma | Albert mætir Rómverjum
Missir Mbappé af Íslandsförinni?
Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu
Messi lagði upp þrjú í sigri Inter Miami
Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla
„Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“
„Hef ekki verið nægilega góður í sumar“
Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“
Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi
Sjáðu stoðsendingaþrennu Bonny og enn einn sigur Bayern
Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin
Real Madrid - Villarreal | Guli kafbáturinn á Bernabéu
Markasúpa í Grafarholtinu
„Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“
Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn
Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum
„Næg er neikvæðnin í kringum okkur“
Þriðja tap Liverpool í röð
Harry Kewell að taka við liði í Víetnam
Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim
Arsenal á toppinn
Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum
Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum
Cecilía Rán hélt hreinu í sigri Inter
Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds
Sjá meira
Mest lesið
Lofar Heimi rauðvínsflösku úr efstu hillu
Íslenski boltinn
Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“
Íslenski boltinn
KA - Vestri | Hvað gera Vestramenn með Jóni Þór?
Íslenski boltinn
Missir Mbappé af Íslandsförinni?
Fótbolti
Sjáðu laugardagshasarinn í Bestu deild karla
Fótbolti
„Hann er topp þrír í deildinni“
Körfubolti
„Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“
Enski boltinn
Sjáðu dramatíkina á Brúnni og mörkin hjá Manchester United og Arsenal
Fótbolti
Dagskráin í dag: Sunnudagur til sælu
Sport
Fyrrum leikstjórnandi í NFL deildinni stunginn og handtekinn
Sport
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Vestri
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Þróttur
Fótbolti - La Liga
Sevilla
Barcelona
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Roma
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar