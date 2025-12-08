Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. desember 2025 22:17 Christian Pulisic skoraði tvö mörk gegn Torino. getty/Claudio Villa AC Milan endurheimti toppsæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með 2-3 endurkomusigri á Torino á útivelli í kvöld. Christian Pulisic var hetja Milan. Ekki blés byrlega fyrir Milan framan af leik í kvöld en eftir sautján mínútur leiddi Torino, 2-0. Nikola Vlasic (víti) og Duván Zapata skoruðu mörk heimamanna. Adrien Rabiot minnkaði muninn í 2-1 á 24. mínútu og kom Milan aftur inn í leikinn. Pulisic kom inn á sem varamaður á 66. mínútu og aðeins mínútu síðar jafnaði hann metin, 2-2. Bandaríkjamaðurinn var ekki hættur og á 77. mínútu skoraði hann sigurmark gestanna frá Mílanó, 2-3. Milan, sem hefur unnið þrjá leiki í röð, er með 31 stig á toppi ítölsku deildarinnar, líkt og Napoli. Inter er svo með þrjátíu stig í 3. sætinu. Mikael Egill Ellertsson kom ekkert við sögu þegar Genoa vann sinn annan leik í röð þegar liðið lagði Udinese að velli, 1-2. Genoa er í 14. sæti deildarinnar með fjórtán stig. Þrjú önnur lið, Cagliari, Parma og Torino, eru einnig með fjórtán stig. Ítalski boltinn