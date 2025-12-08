Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Christian Pulisic skoraði tvö mörk gegn Torino.
AC Milan endurheimti toppsæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með 2-3 endurkomusigri á Torino á útivelli í kvöld. Christian Pulisic var hetja Milan.

Ekki blés byrlega fyrir Milan framan af leik í kvöld en eftir sautján mínútur leiddi Torino, 2-0. Nikola Vlasic (víti) og Duván Zapata skoruðu mörk heimamanna.

Adrien Rabiot minnkaði muninn í 2-1 á 24. mínútu og kom Milan aftur inn í leikinn.

Pulisic kom inn á sem varamaður á 66. mínútu og aðeins mínútu síðar jafnaði hann metin, 2-2.

Bandaríkjamaðurinn var ekki hættur og á 77. mínútu skoraði hann sigurmark gestanna frá Mílanó, 2-3.

Milan, sem hefur unnið þrjá leiki í röð, er með 31 stig á toppi ítölsku deildarinnar, líkt og Napoli. Inter er svo með þrjátíu stig í 3. sætinu.

Mikael Egill Ellertsson kom ekkert við sögu þegar Genoa vann sinn annan leik í röð þegar liðið lagði Udinese að velli, 1-2. Genoa er í 14. sæti deildarinnar með fjórtán stig. Þrjú önnur lið, Cagliari, Parma og Torino, eru einnig með fjórtán stig.

