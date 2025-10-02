Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 2. október 2025
11 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“
Sport
Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play
Enski boltinn
„Þetta svíður mig mjög sárt“
Fótbolti
Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum?
Íslenski boltinn
Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin
Fótbolti
FIFA: Donald Trump ræður engu um það
Fótbolti
Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins?
Íslenski boltinn
Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni
Fótbolti
Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“
Enski boltinn
„Vorum eiginlega búnar að reka hana í hálfleik“
Körfubolti
Fleiri fréttir
Lausanne - Breiðablik | Blika stíga aftur á stóra sviðið
Roma - Lille | Hákon reið inn í Rómarborg
Gullboltahafinn ekki til Íslands
Íranar mega ekki mæta á HM-dráttinn
Þorsteinn fær annan aðstoðarmann frá Þrótti
Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“
Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin
„Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“
Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins?
„Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“
FIFA: Donald Trump ræður engu um það
Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag
Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað
Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“
„Þetta svíður mig mjög sárt“
Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum?
Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni
Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“
Bjarni Jó kveður Selfoss
Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play
„Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“
De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund
Dier stal stigi af svekktum City mönnum
Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs
Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona
Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið
Öruggt hjá Skjórunum en óvíst hver skoraði
Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“
„Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“
Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því
Sjá meira
Mest lesið
Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“
Sport
Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play
Enski boltinn
„Þetta svíður mig mjög sárt“
Fótbolti
Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum?
Íslenski boltinn
Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin
Fótbolti
FIFA: Donald Trump ræður engu um það
Fótbolti
Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins?
Íslenski boltinn
Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni
Fótbolti
Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“
Enski boltinn
„Vorum eiginlega búnar að reka hana í hálfleik“
Körfubolti
Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Gjaldþrot Play
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar