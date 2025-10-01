Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. október 2025 11:03 Örlög San Siro leikvangsins eru ráðin. Leikvangurinn verður rifinn og annar leikvangur byggður í staðinn. Getty/Alex Gottschalk Borgarráð Mílanóborgar á Ítalíu hefur samþykkt að selja San Siro leikvanginn, einn frægasta fótboltaleikvang heims. Kaupendurnir eru nágrannarnir og erkifjendurnir AC Milan og Inter Milan. Það þó þó langan tíma að komast að niðurstöðu en salan var loksins samþykkt eftir tólf tíma næturfund hjá borgarráðinu. Niðurstaðan var 24 atkvæði gegn 20 en atkvæðagreiðslunni lauk klukkan þrjú um nóttina. Leikvangurinn er 99 ára gamall og hefur hýst margra eftirminnilega leiki í gegnum tíðina. Félögin hafa spilað saman á þessum leikvangi en hann er gamaldags og úrsérgenginn þegar kemur að nútímakröfum til fótboltaleikvanga hjá stórliðum. Hann er vissulega sögulegur og goðsagnakenndur en aðbúnaður leikmanna, starfsmanna og áhorfenda fær ekki háa einkunn. Mílanóliðin eru líka að verða af miklum tekjum vegna takmarkanna leikvangsins en nú ætla þau að breyta því. Planið er að rífa þennan næstum því hundrað ára gamla leikvang en byggja í staðinn nýjan leikvang sem mun taka meira en sjötíu þúsund manns í sæti. Allt svæðið í kringum leikvanginn verður einnig tekið í gegn og þar verða byggðir verslunarkjarnar, hótel og lúxusíbúðir í nágrenni við nýjan leikvang. Þar liggja einnig tekjumöguleikar og með þessu ætla þessi tvö ítölsku stórlið loksins að nálgast aðra risa í Evrópu þegar kemur að tekjum og innkomu. Ítalski boltinn Mest lesið Kemur dómaranefnd til varnar og hnýtir í Jón og tvíburana Körfubolti Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Enski boltinn Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Fótbolti Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Enski boltinn Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Fótbolti Svaf í tuttugu tíma á dag eftir slysið Sport Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Fótbolti Aftur tapar Liverpool Fótbolti „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Íslenski boltinn Fékk óvart rautt spjald Enski boltinn Fleiri fréttir Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Tottenham bjargaði stigi í Noregi „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Aftur tapar Liverpool Sjálfsmark kostaði Mourinho stigið Arnar Þór látinn fara frá Gent Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Mbappé fór mikinn í Kasakstan Mourinho knúsaði gamla vinnufélaga en er rauður í kvöld Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Refsað fyrir rasisma mikils fjölda áhorfenda Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Sjá meira