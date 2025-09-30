Mbappé fór mikinn í Kasakstan

Kylian Mbappé skoraði þrennu í 4-0 útisigri Real Madríd á Kairat Almaty í Meistaradeild Evrópu.
Eftir 5-2 tap gegn nágrönnum sínum í Atlético Madríd þurftu lærisveinar Xabi Alonso að svara fyrir sig. Sigur kvöldsins var aldrei í hættu en það var ljóst að ferðalagið sat aðeins í leikmönnum Real.
Um miðbik fyrri hálfleiks fékk Real vítaspyrnu, Mbappé fór á punktinn og kom sínum mönnum yfir. Reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins.
Mbappé var aftur á ferðinni í upphafi síðari hálfleiks eftir sendingu frá markverðinum Thibaut Courtois. Mbappé fullkomnaði svo þrennu sína þegar stundarfjórðungur var til leiksloka. Var það 13. mark kappans í aðeins 9 leikjum með Real Madríd á leiktíðinni.
Eduardo Camavinga bætti svo við fjórða marki gestanna og Brahim Diaz því fimmta áður en leik lauk, lokatölur í Kasakstan 0-5 og annar sigur Real í jafn mörgum leikjum í Meistaradeildinni staðreynd.
Þá vann Atalanta 2-1 sigur á Club Brugge þökk sé mörkum Lazar Samardžić og Mario Pašalić. Þetta var fyrsti sigur Atalanta eftir 4-0 tap fyrir Evrópumeisturum París Saint-Germain í 1. umferð.